Дивидендный дайджест 13.03.2023

Дивидендный сезон объявляется открытым! Пошли первые рекомендации и новости. Подробная информация в таблице. Объявили дивиденды:

Первым открыло сезон «Фосагро», в очередной раз закрепляя за собой статус дивидендного аристократа. Совет директоров рекомендовал выплатить 465 руб. на акцию по итогам 2022 года. Дивидендная доходность на данный момент — 6,6%.

Следующая рекомендация пришла от «Таттелекома». Компания распределит 70% ЧП по итогам 2022 года и заплатит 0,05085 руб. на акцию. Дивидендная доходность — 7,6%. Кстати, компания очень стабильная в плане дивидендов, платит уже более 10 лет.

«Мосбиржа» пропустила выплату по итогам 2021 года, но старается реабилитироваться. Совет директоров предварительно рекомендовал выплатить 4,84 руб. на акцию по итогам 2022 года. После публикации финансовой отчетности будет принято окончательное решение. Доходность к текущей цене — 4,1%. Если сумма останется та же, то она станет минимальной за последние 7 лет (если не считать невыплату за 2021 г.). Возможно, подобные дивиденды станут новой реальностью, так как компания приостановила действие текущей дивидендной политики. Новая будет объявлена до 3 кв. 2023 г.

«Белуга» объявила рекордные дивиденды по итогам 2022 года. Компания планирует заплатить 400 руб. на акцию, доходность составит 11,2%. С учетом предыдущих дивидендов компания суммарно направит на дивиденды 625 руб. за последние 12 мес., доходность 17,6%. Неплохо для компании роста.

Последние дивидендные новости:

«Русагро» решило не выплачивать дивиденды по итогам года. Печально, но ожидаемо. Компания хочет возобновить выплаты и ставит эту цель в приоритет. Но пока мешает иностранная прописка. Для начала в планах переезд из Лондона на другую иностранную биржу.

16 марта этим же займется СД «Совкомфлота».

А «Позитив» сразу назначил акционерное собрание по поводу дивидендов за 1 квартал 2023 года. Видимо решение СД о размере выплаты мы увидим в скором времени.