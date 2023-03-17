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События предстоящей недели (20 — 26 марта 2022 года)

17 Марта 2023

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2017-godu.ru

Собрания акционеров проведут «ФСК — Россети», ТГК-14, ОАК, РКК «Энергия», «Южный«Кузбасс» и «ФосАгро».

Вторник, 21 марта

Акционеры ПАО «ФСК — Россети» на внеочередном собрании переизберут совет директоров.

Среда, 22 марта

Внеочередное собрание акционеров ТГК-14 одобрит заключение ряда сделок.

Акционеры ОАК на внеочередном собрании одобрят ряд сделок.

Пятница, 24 марта

Внеочередное собрание акционеров РКК «Энергия» утвердит изменения в уставе и акционерном капитале компании.

Акционеры ПАО «Южный Кузбасс» одобрят сделку, в которой компания имеет заинтересованность.

Годовое собрание акционеров проведет ПАО «Фосагро».

Реестр акционеров для участия в годовом собрании закроет ПАО «Белуга Групп».

Теги: новости