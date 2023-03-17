События предстоящей недели (20 — 26 марта 2022 года)
17 Марта 2023
2017-godu.ru
Собрания акционеров проведут «ФСК — Россети», ТГК-14, ОАК, РКК «Энергия», «Южный«Кузбасс» и «ФосАгро».
Вторник, 21 марта
Акционеры ПАО «ФСК — Россети» на внеочередном собрании переизберут совет директоров.
Среда, 22 марта
Внеочередное собрание акционеров ТГК-14 одобрит заключение ряда сделок.
Акционеры ОАК на внеочередном собрании одобрят ряд сделок.
Пятница, 24 марта
Внеочередное собрание акционеров РКК «Энергия» утвердит изменения в уставе и акционерном капитале компании.
Акционеры ПАО «Южный Кузбасс» одобрят сделку, в которой компания имеет заинтересованность.
Годовое собрание акционеров проведет ПАО «Фосагро».
Реестр акционеров для участия в годовом собрании закроет ПАО «Белуга Групп».