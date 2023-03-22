Windfall tax или добровольно-обязательный налог

Не так давно добровольные выплаты со сверхприбыли находились на стадии невнятных обсуждений, но в апреле 2023 года эта идея воплотится в реальность. Сейчас уже известно много вводных и можно оценить эффект для компаний.

Windfall tax — это единоразовый налог на прибыль компаний. Основные предпосылки его введения:

дефицит бюджета;

сверхприбыль у многих компаний в 2021-2022 годы.

Кто попадает под налог?

Все, кроме нефтегазовой и угольной отрасли, так как им и так ввели дополнительные налоги. Также освободят от налога малый и средний бизнес с прибылью до 1 млрд руб.

Как рассчитывается?

Windfall tax — это по факту налог на сверхприбыль. Следовательно, надо как-то определить, есть ли эта сверхприбыль. Для этого будут сравнивать среднюю прибыль компании за 2021-2022 годы и прибыль за 2018-2019 годы. 2020 год убрали, так как из-за ковида результаты некоторых компаний исказились. От разницы средних между 2021-2022 и 2018-2019 возьмут 5% — это и будет величина налога.

Ставка пока точно не определена. Ее размер будет зависеть от отчетностей компаний и от целевой суммы сбора. Силуанов называл цифру в 300 млрд руб.

Как это отразится на компаниях?

Наиболее существенные суммы придется заплатить компаниям, которым повезло с ценовой конъюнктурой, таким как «Норильский никель» (10 млрд руб.) и «Фосагро» (8 млрд руб.). А Сбербанк, например, по такой формуле не будет платить налог, так как у него нет «сверхприбыли». Банк в 2021-2022 годы заработал меньше, чем в 2018-2019 годы.

В относительных величинах, размер налога составит до 4-4,5% от средней прибыли за последние 2 года. В целом, это не повлияет на деятельность предприятий.

Если налог введут в таком виде, то компании смогут спокойно его переварить, а государство получит дополнительные поступления в 4-м квартале. Главное, чтоб подобные налоги не вошли в систему.