«Мечел» выпустил операционный отчет за 4 квартал 2022 года

Результаты 4-го квартала:

Добыча угля снизилась на 10% по сравнению с прошлым кварталом

Производство стали и чугуна выросло на 6% и 10% соответственно

Продажи упали по всем основным направлениям. Уголь снизился на 16% по сравнению с прошлым кварталом и на 7% год к году. Железная руда просела сильнее всех после ударных предыдущих кварталов — на 68%. Продажи стали относительно стабильны: снижение на 4,6% по сравнению с 3-м кварталом и на 2,3% год к году.

Комментариев менеджмента по 4-му кварталу нет, но есть в целом по году.

Результаты 2022 года:

Добыча угля осталась на уровне прошлого года.

Производство стали и чугуна выросло на 1% и 2% соответственно.

Выработка электроэнергии снизилась на 14% из-за ремонта генерирующих мощностей.

Совокупные продажи разных видов угля снизились на 8,5% на фоне ограничений на перевозку продукции по железной дороге к дальневосточным портам.

Продажи стали за год выросли на 4%, в основном из-за роста продаж сортового проката на внутреннем рынке. Изделия с более высокой добавленной стоимостью продавались хуже.

Продажи железной руды выросли на 9,5%. Основная часть продукции поставляется на металлургические заводы Группы.

Вывод

У «Мечела» все нормально с производством, при этом руководство говорит о возможности роста добычи угля за счет обновления техники.

Остается проблема с реализацией, в 4-м квартале ситуация даже стала хуже. На внутреннем рынке хороший спрос на стальной прокат. Но уголь, который создает высокую маржу для «Мечела», приходится возить на экспорт в Азию. Ж/д пути загружены, из-за чего копятся запасы и растут затраты.

Цены на уголь в Китае значительно снизились с прошлогодних максимумов, но находятся выше средних значений за 10 лет. То есть при сохранении рентабельности «Мечел» неплохо бы зарабатывал. Но судя по нашим подсчетам (https://conomy.ru/analysis/articles/923), в 3-м квартале рентабельность существенно просела. 4-й квартал будет на уровне или хуже. Точнее поймем, когда все основные дочки Мечела отчитаются по РСБУ.