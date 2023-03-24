События предстоящей недели (27 марта — 2 апреля 2022 года)
24 Марта 2023
2017-godu.ru
Собрания акционеров проведут «Русал» и «Косогорский металлургический завод».
Понедельник, 27 марта
Внеочередное собрание акционеров проведет МКПАО «Русал».
Реестр акционеров для участия в годовом собрании закроем ПАО «ЦМТ».
Вторник, 28 марта
Реестр акционеров для участия в годовых собраниях закроют «НОВАТЭК», Сбер и АКБ «Приморье».
Пятница, 31 марта
Акционеры ПАО «Косогорский металлургический завод» на внеочередном собрании одобрят ряд сделок и примут решение о делистинге акций общества.
Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 25 апреля, закроет ОАО «СМЗ».