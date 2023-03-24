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События предстоящей недели (27 марта — 2 апреля 2022 года)

24 Марта 2023

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2017-godu.ru

Собрания акционеров проведут «Русал» и «Косогорский металлургический завод».

Понедельник, 27 марта

Внеочередное собрание акционеров проведет МКПАО «Русал».

Реестр акционеров для участия в годовом собрании закроем ПАО «ЦМТ».

Вторник, 28 марта

Реестр акционеров для участия в годовых собраниях закроют «НОВАТЭК», Сбер и АКБ «Приморье».

Пятница, 31 марта

Акционеры ПАО «Косогорский металлургический завод» на внеочередном собрании одобрят ряд сделок и примут решение о делистинге акций общества.

Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 25 апреля, закроет ОАО «СМЗ».

Теги: новости