События предстоящей недели (27 марта — 2 апреля 2022 года)

Собрания акционеров проведут «Русал» и «Косогорский металлургический завод».

Понедельник, 27 марта

Внеочередное собрание акционеров проведет МКПАО «Русал».

Реестр акционеров для участия в годовом собрании закроем ПАО «ЦМТ».

Вторник, 28 марта

Реестр акционеров для участия в годовых собраниях закроют «НОВАТЭК», Сбер и АКБ «Приморье».

Пятница, 31 марта

Акционеры ПАО «Косогорский металлургический завод» на внеочередном собрании одобрят ряд сделок и примут решение о делистинге акций общества.

Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 25 апреля, закроет ОАО «СМЗ».