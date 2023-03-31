События предстоящей недели (3 — 9 апреля 2022 года)
31 Марта 2023
2017-godu.ru
Собрания акционеров проведут «Группа Позитив», «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и «Таттелеком».
Реестр акционеров под дивиденды закроет «Фосагро».
Понедельник, 3 апреля
Реестр акционеров для участия в годовом собрании закроет банк «Санкт-Петербург».
Вторник, 4 апреля
Внеочередное собрание акционеров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» одобрит ряд сделок.
ПАО «Московская биржа» закроет реестр акционеров для участия в годовом собрании акционеров.
Реестр акционеров под дивиденды закроет ПАО «Фосагро». На одну акцию компания выплатит 465 рублей.
Среда, 5 апреля
Акционеры ПАО «Группа Позитив» на внеочередном собрании примут решение о выплате дивидендов.
ПАО «Комбинат Южуралникель» закроет реестр акционеров для участия в годовом собрании.
Пятница, 7 апреля
Годовое собрание акционеров проведет ПАО «Таттелеком».