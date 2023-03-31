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События предстоящей недели (3 — 9 апреля 2022 года)

31 Марта 2023

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2017-godu.ru

Собрания акционеров проведут «Группа Позитив», «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» и «Таттелеком».

Реестр акционеров под дивиденды закроет «Фосагро».

Понедельник, 3 апреля

Реестр акционеров для участия в годовом собрании закроет банк «Санкт-Петербург».

Вторник, 4 апреля

Внеочередное собрание акционеров ПАО «РОСИНТЕР РЕСТОРАНТС ХОЛДИНГ» одобрит ряд сделок.

ПАО «Московская биржа» закроет реестр акционеров для участия в годовом собрании акционеров.

Реестр акционеров под дивиденды закроет ПАО «Фосагро». На одну акцию компания выплатит 465 рублей.

Среда, 5 апреля

Акционеры ПАО «Группа Позитив» на внеочередном собрании примут решение о выплате дивидендов.

ПАО «Комбинат Южуралникель» закроет реестр акционеров для участия в годовом собрании.

Пятница, 7 апреля

Годовое собрание акционеров проведет ПАО «Таттелеком».

Теги: новости