Дивидендный дайджест 03.04.2023

На этой неделе не было новых объявлений, только новости и решения не выплачивать дивиденды. Но это еще не конец сезона, впереди дивиденды от нефтяников.

Подробная информация в таблице.

Последние дивидендные новости:

Globaltrans пока не собирается платить дивиденды из-за технической невозможности перечислить средства в Кипр. В целом, ничего нового.

5 апреля совет директоров «Группы Позитив» рассмотрит дивиденды по итогам 2022 года. Ранее компания уже анонсировала дивиденды за 1 кв. 2023 года.

«Сегежа» рассмотрит вопрос о дивидендах за 2022 год в апреле-мае. Стоит ли надеяться — скорее нет. До 2023 года дивидендная политика «Сегежи» предполагает фиксированные выплаты 3-5,5 млрд руб. в год.

Совет директоров «Аэрофлота» рекомендовал не выплачивать дивиденды. Но компания заявила, что может вернуться к выплатам в обозримом будущем.

СД QIWI также решил не выплачивать дивиденды. Компания просто не может сделать это технически. QIWI сможет возобновить выплаты после снятия санкций с НРД.