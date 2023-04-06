С «Мечела» хотят взыскать 12 млрд руб.

Основной кредитор «Мечела» «Газпромбанк» подал два иска в суд. По первому иску банк требует взыскать 11,9 млрд руб., по второму сумма неизвестна.

Для «Мечела» это стало неожиданностью. Все выплаты по кредитам идут в полном размере, даже с опережением графика. В ответ «Мечел» ходатайствовал суду об отзыве исков, так как «Газпромбанк» не пытался до суда урегулировать эти вопросы.

Сам «Мечел» пока не знает о каких обязательствах идет речь. Основной вариант — кредит на общую сумму в $471,2 млн, который «Мечел» взял в 2010 году. На него скинулись два иностранных банка и ГПБ. Представители «Мечела» думают, что речь идет об одном транше по данному кредиту, по которому ГПБ предоставил финансирование иностранному банку (ГПБ — ин. банк — «Мечел»). От самого иностранного банка требований о погашении задолженности не поступало.

12 млрд руб. — это много или мало для «Мечела»?

По состоянию на конец 2021 года на счетах группы находилось 17,7 млрд руб. С тех пор консолидированная отчетность не выпускалась. Зато есть РСБУ дочек. Можно проследить динамику их денежных средств. За 9 мес. средства на счетах дочек выросли почти в 2 раза.

Можно предположить, что денежные средства группы как минимум не уменьшились в 2022 году. Следовательно, «Мечел» способен покрыть иск.

Какие есть риски?

Подача иска может начать кросс-дефолт. Это когда заемщик не выполняет обязательства по одному договору, но дефолт наступает по всем. В таком случае заемщики могут требовать досрочного погашения задолженностей и это грозит банкротством.

Зачем это Газпромбанку?

Не думаю, что ГПБ хочет обанкротить «Мечел». При желании это можно было сделать намного раньше. Сейчас у «Мечела» дела стали лучше, в плане финансовой стабильности. Компания способна платить по своим обязательствам без особых проблем. Зачем терять платежеспособного клиента?

Скорее всего иск нужен для того, чтобы обратить внимание «Мечела» на эту задолженность и перейти к стадии переговоров.