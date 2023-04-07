События предстоящей недели (10 — 16 апреля 2022 года)

Собрания акционеров проведут «Нижнекамскнефтехим» и «Белуга Групп».

Реестр акционеров под дивиденды закроет «Группа Позитив».

Среда, 12 апреля

Акционеры ПАО «Нижнекамскнефтехим» на внеочередном собрании переизберут совет директоров.

Суббота, 15 апреля

ПАО «Белуга Групп» проведет годовое собрание акционеров.

Воскресенье, 16 апреля

Реестры акционеров для участия в годовых собраниях закроют «Группа Позитив» и «Куйбышевазот»

ПАО «Группа Позитив» закроет реестр акционеров под дивиденды. На одну акцию компания выплатит 37, 87 рубля.