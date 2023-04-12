Народный портфель в марте 2023 года

Московская биржа подвела итоги торгов за март 2023 года. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, увеличилось до 24,5 млн. Но доля частных инвесторов в объеме торгов акциями немного сократилась до 79,7%.

Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (31,9% и 8,5% соответственно), акции «Газпрома» (20,6%), «ЛУКОЙЛа» (9,5%), «Норникеля» (8,0%), «Роснефти» (4,9%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (4,8%), акции «НОВАТЭКа» (4,2%), Яндекса (4,1%) и «Северстали» (3,5%).

Инвесторы делают крупную ставку на Сбербанк, который планирует выплатить неплохие дивиденды в размере 25 руб. на акцию. Доля Сбербанка в портфеле с учетом привилегированных акций выросла с 35,5% до 40,4%. Доля остальных акций снизилась в пользу Сбербанка.

В марте большинство акций портфеля оказались в плюсе. Акции Сбербанка выросли более чем на 27%. Снижение показали лишь акции Яндекса -5,63% и акции «Северстали» -0,42%.

В итоге «Народный портфель» за март показал очень высокий результат в +15,02%, что оказалось почти в 2 раза выше результатов индекса Московской биржи, который за месяц вырос на 8,77%.

Благодаря высокой доле Сбербанка и его невероятному бурному росту в последние несколько месяцев «Народный портфель» с большим отрывом обгоняет индекс Московской биржи.

«Народный портфель» составляется на основе данных по открытым позициям частных инвесторов в самых ликвидных акциях Московской биржи.