Народный портфель в марте 2023 года
12 Апреля 2023
Conomy.ru
Московская биржа подвела итоги торгов за март 2023 года. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, увеличилось до 24,5 млн. Но доля частных инвесторов в объеме торгов акциями немного сократилась до 79,7%.
Самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (31,9% и 8,5% соответственно), акции «Газпрома» (20,6%), «ЛУКОЙЛа» (9,5%), «Норникеля» (8,0%), «Роснефти» (4,9%), привилегированные акции «Сургутнефтегаза» (4,8%), акции «НОВАТЭКа» (4,2%), Яндекса (4,1%) и «Северстали» (3,5%).
Инвесторы делают крупную ставку на Сбербанк, который планирует выплатить неплохие дивиденды в размере 25 руб. на акцию. Доля Сбербанка в портфеле с учетом привилегированных акций выросла с 35,5% до 40,4%. Доля остальных акций снизилась в пользу Сбербанка.
В марте большинство акций портфеля оказались в плюсе. Акции Сбербанка выросли более чем на 27%. Снижение показали лишь акции Яндекса -5,63% и акции «Северстали» -0,42%.
В итоге «Народный портфель» за март показал очень высокий результат в +15,02%, что оказалось почти в 2 раза выше результатов индекса Московской биржи, который за месяц вырос на 8,77%.
Благодаря высокой доле Сбербанка и его невероятному бурному росту в последние несколько месяцев «Народный портфель» с большим отрывом обгоняет индекс Московской биржи.
«Народный портфель» составляется на основе данных по открытым позициям частных инвесторов в самых ликвидных акциях Московской биржи.