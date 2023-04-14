События предстоящей недели (17 — 23 апреля 2022 года)
14 Апреля 2023
2017-godu.ru
Собрания акционеров проведут «НОВАТЭК», Сбербанк, АКБ «Приморье» и «Глобалтранс».
Реестр акционеров под дивиденды закроет «Таттелеком».
Понедельник, 17 апреля
Реестры акционеров для участия в годовых собраниях закроют «ТНС энерго Воронеж», «Пермэнергосбыт» и «РосДорБанк».
Вторник, 18 апреля
Реестр акционеров под дивиденды закроет ПАО «Таттелеком». На одну акцию компания выплатит 0.05085 рубля.
Реестры акционеров для участия в годовых собраниях закроют АКБ «Авангард», «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и «ТНС энерго Кубань».
Пятница, 21 апреля
Годовые собрания акционеров проведут «НОВАТЭК», Сбербанк, АКБ «Приморье» и «Глобалтранс».
Воскресенье, 23 апреля
Реестр акционеров для участия в годовом собрании закроет ПАО «Распадская».