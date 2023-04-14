События предстоящей недели (17 — 23 апреля 2022 года)

Собрания акционеров проведут «НОВАТЭК», Сбербанк, АКБ «Приморье» и «Глобалтранс».

Реестр акционеров под дивиденды закроет «Таттелеком».

Понедельник, 17 апреля

Реестры акционеров для участия в годовых собраниях закроют «ТНС энерго Воронеж», «Пермэнергосбыт» и «РосДорБанк».

Вторник, 18 апреля

Реестр акционеров под дивиденды закроет ПАО «Таттелеком». На одну акцию компания выплатит 0.05085 рубля.

Реестры акционеров для участия в годовых собраниях закроют АКБ «Авангард», «ТНС энерго Ростов-на-Дону» и «ТНС энерго Кубань».

Пятница, 21 апреля

Годовые собрания акционеров проведут «НОВАТЭК», Сбербанк, АКБ «Приморье» и «Глобалтранс».

Воскресенье, 23 апреля

Реестр акционеров для участия в годовом собрании закроет ПАО «Распадская».