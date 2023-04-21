События предстоящей недели (24 — 30 апреля 2022 года)
21 Апреля 2023
2017-godu.ru
Собрания акционеров проведут ОМЗ, «Комбинат Южуралникель», СМЗ, банк «Санкт-Петербург» и «Московская биржа».
Реестр акционеров под дивиденды закроет «Белуга Групп».
Понедельник, 24 апреля
ПАО «Красноярскэнергосбыт» закроет реестр акционеров для участия в годовом собрании.
Вторник, 25 апреля
Внеочередное собрание ОАО «СМЗ» назначит аудитора компании.
Среда, 26 апреля
Реестр акционеров под дивиденды закроет ПАО «Белуга групп». На одну акцию компания выплатит 400 рублей.
Акционеры ПАО «ОМЗ» на внеочередном собрании переизберут совет директоров.
Четверг, 27 апреля
Годовые собрания акционеров проведут банк «Санкт-Петербург» и «Московская биржа».
Пятница, 28 апреля
ПАО «Комбинат Южуралникель» проведет годовое собрание акционеров.
Воскресенье, 30 апреля
Реестр акционеров для участия в годовом собрании закроет НПО «Наука».