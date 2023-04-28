События предстоящей недели (1 — 7 мая 2023 года)

Собрание акционеров проведет ОРГ.

Реестры акционеров под дивиденды закроют «НОВАТЭК» и АКБ «Приморье».

Понедельник, 1 мая

Реестры для участия в годовых собраниях акционеров закроют ГТМ, «ЛУКОЙЛ», ДЗРД, «НефАЗ», ТМК и «Саратовэнерго».

Вторник, 2 мая

Реестры для участия в годовых собраниях акционеров закроют ММК и «Сахалинэнерго».

Реестр акционеров под дивиденды закроет АКБ «Приморье». Размер выплаты на одну акцию составит 2400 рублей.

Среда, 3 мая

Реестр для участия в годовом собрании акционеров закроет «Коршуновский ГОК».

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составит ПАО «НОВАТЭК». На одну акцию компания выплатит 60,58 рубля дивиденда.

Четверг, 4 мая

Акционеры ПАО «ОРГ» на внеочередном собрании переизберут совет директоров.

Воскресенье, 7 мая

Реестр акционеров для участия во внеочередном собрании, которое состоится 1 июня, закроет ПАО «Юнипро». На повестке дня изменение устава и внутренних документов компании.