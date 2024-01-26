Эксперты спрогнозировали стимулирование спроса на рынке недвижимости застройщиками

Это связано с ужесточением Центробанком требований по программам с господдержкой.

Как рассказала ипотечный брокер компании Maslov Group Development Юлия Загонова, в связи с этим девелоперы будут запускать различные акции, в том числе они могут отказаться от первоначального взноса.

«Ужесточение требований по ипотеке с господдержкой приведёт к снижению спроса на недвижимость: поэтому застройщики будут вынуждены разрабатывать новые механики и предложения, чтобы удержать клиентов. Сейчас строительные компании находится в ситуации, когда чтобы достроить дом нужно распродать оставшиеся лоты. В ход идут новые акции, направленные на стимулирование покупок. Например, минимум у трёх застройщиков есть возможность приобретения объектов без первоначального взноса. Однако нужно понимать, что в данном случае застройщик платит его за вас, и в стоимость квартиры будут заложены все проценты и риски».

Ранее «Сбер» повысил ставки по базовым ипотечным программам. Минимум составляет 16,7% годовых.

Как заявили в пресс-службе кредитной организации, Центробанк увеличил размер ключевой ставки 15 декабря до 16%, в связи с чем с 10 января Сбербанк повысил ставки ипотечного кредитования на 1,1 п.п.