Девелоперы назвали причины ужесточения требований по льготной ипотеке

Это связано с тем, что банки не зарабатывают на подобных программах, поэтому нагрузка по возмещению средств ложится на государство.

Разработанные ранее выгодные условия привели к «небывалому» спросу на рынке недвижимости, что вынудило власти уменьшить объём субсидий. Об этом сообщила ипотечный брокер компании Maslov Group Development Юлия Загонова.

«Госпрограммы по ипотеке запустили в 2020 году, чтобы поддержать новостройку. Застройщики в свою очередь разработали дополнительные программы субсидированных ставок под 0,1-3%. Потребители стали активно брать кредиты, что спровоцировало значительный рост цен на недвижимость и «закредитованность населения». В какой-то момент в погоне за выгодными ипотечными условиями люди начали брать потребительские кредиты под 10-15% на первоначальный взнос. При этом нужно понимать, что банки не зарабатывают на льготных программах, и нагрузка по возмещению средств ложится на государство. После небывалого роста спроса на льготную ипотеку во второй половине прошлого года, государство было вынуждено уменьшить объём подобных субсидий. Для урегулирования ситуации Центробанк начал закручивать гайки — ужесточать требования для ипотеки по господдержке: сумма кредита снизилась до 6 миллионов рублей, а первоначальный взнос повысился до 30%. На данный момент изменения не затронули только семейную ипотеку».

По мнению Загоновой, Центробанк продолжит работать в направлении ограничений в ближайшее время.