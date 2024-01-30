Эксперт объяснила причины роста популярности апарт-отелей в Петербурге среди туристов

Это связано с геополитической ситуацией.

Сейчас город посещают в основном менее платёжеспособные путешественники, которые предпочитают апартаменты гостиницам. Таким мнением поделилась директор по маркетингу компании Maslov Group Development Мария Забелина.

«В прошлом и новом году число туристов в Санкт-Петербурге вернулось к допандемийному уровню. При этом произошло перераспределение аудитории в пользу россиян: 90% бронирований совершают отечественные путешественники, 2% — жители Белоруссии, 1,2% — китайцы, 0,9% — эстонцы. Данная аудитория часто путешествует с семьёй и менее платёжеспособна по сравнению с иностранными гражданами, приезжавшими в наш город из Европы и других стран. Поэтому они предпочитают останавливаться в апарт-отелях, где можно найти несколько отдельных спальных мест в выделенных зонах, в разных комнатах или на разных этажах, и есть кухонные гарнитуры со всем необходимым. Это более выгодно, чем снимать несколько номеров сразу, так как номерной фонд классических отелей состоит в основном из двухместных и одноместных комнат. Семейные форматы, конечно, тоже есть, но не в таком объёме. А за счёт кухни можно сэкономить на походах в кафе и рестораны».

По данным Ostrovok.ru, средний тариф гостиниц Санкт-Петербурга в 2023 году вырос на 7% до 4,8 тысячи рублей, средний чек — на 7,5% до 13,6 тысячи рублей.