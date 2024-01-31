Эксперты спрогнозировали ужесточение условий семейной ипотеки в 2024 году

Речь идёт о введении категорий граждан, которым будет доступен этот кредит, также изменения могут коснуться отдельных регионов.

Кроме того, такой программой не смогут пользоваться инвесторы. Об этом сообщила ипотечный брокер компании Maslov Group Development Юлия Загонова.

«Скорее всего, из льготных ипотечных программ государство оставит только семейную, IT, дальневосточную и арктическую. Причём если последние три по условиям не изменятся, семейную ждут ужесточения. Они могут быть связаны с регламентацией отдельных категорий граждан, которым будет доступен данный кредит или конкретных регионов. Ужесточения условий будут направлены на целевое расходование субсидий. До этого семейной ипотекой также пользовались инвесторы, которые выкупали по программе объекты не для жизни, а для получения прибыли. Это привело к убыткам со стороны банков и перерасходу бюджетных средств».

Ранее Владимир Путин выступил за продление льготной семейной ипотеки. При этом президент указал на необходимость исключения возможностей злоупотребления программой.