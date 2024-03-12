Эксперт раскрыл риски долевого инвестирования в недвижимость

Если речь идёт о покупке лота с целью получения пассивного дохода от сдачи в аренду, никто не может застраховать от смены курса со стороны других собственников.

Они могут отказаться от исполнения договора управления объектом и заехать туда жить, из-за чего УК не сможет извлекать прибыль, пояснил ведущий менеджер по работе с партнёрами инвестиционно-строительной компании Maslov Group Development Артём Чугай. Он также отметил, что подобные объекты «сложнее перепродать».

«Важно помнить о сложностях перепродажи долевой недвижимости: необходимость соблюдения преимущественного права покупки другими собственниками объекта или получения от них отказа от приобретения доли. Если вы рассчитываете комфортно выйти из проекта в краткие сроки, долевой формат точно не для вас. В случае смерти одного из собственников долевого объекта вступают в силу нормы ГК РФ о наследовании. При наличии спора между наследниками, судебные тяжбы могут длиться не один год. На это время продажа подобного объекта недвижимости не представляется возможной.

В моей практике встречались предложения о покупке «цельного лота» на базах отдыха с дополнительными опциями в виде приобретения оборудования в долевую собственность, речь шла о велосипедах, лодках и сапбордах. В таких историях самым главным вопросом является контроль за денежными средствами и прозрачность рентного процесса. Никто не помешает управляющей компании пустить денежный поток от дополнительных опций мимо «инвесторского котла» себе в карман, и выявить недостачу будет крайне сложно».

Чугай подчеркнул, что перед покупкой долевого лота нужно правильно оценить риски, чтобы инвестиция «приносила доход, а не проблемы».