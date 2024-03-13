Застройщики рассказали о нюансах начисления прибыли в договоре с УК

При покупке недвижимости, направленной на получение пассивного дохода от сдачи в аренду, применяются различные схемы распределения средств среди инвесторов.

В большинстве случаев — это либо котловой метод, когда прибыль от сдачи всех юнитов делится между всеми собственниками, пропорционально вложенным средствам, либо, что реже, гарантированная доходность. Такими данными поделился ведущий менеджер по работе с партнёрами инвестиционно-строительной компании Maslov Group Development Артём Чугай.

«Иногда котловой метод может быть дополнен минимальной фиксированной доходностью, которая выплачивается по истечении определенного периода: месяца квартала или года. Приоритетным вариантом был и остается гарантированный доход, закреплённый в договоре. Вы всегда будете получать фиксированную сумму, на которую не будут влиять закрытие границ, уменьшение туристического потока и сезонные колебания уровня загрузки объекта. Все остальные варианты получения дохода имеют свои «серые места». Управляющая компания сама принимает решение с кем из контрагентов сотрудничать в рамках услуг по вывозу мусора, клининга и прочего. Если по договору коммунальные платежи ложатся на инвестора, затраты могут значительно вырасти с течением времени».

Чугай добавил, что управляющая компания может получать «откат» от сотрудничества с организациями, завышая среднерыночные цены или вообще начать самостоятельно оказывать спектр услуг, устанавливая свои тарифы. По его словам, бывают случаи, когда УК сдаёт в аренду лоты в обход инвесторов, а также может также потребовать платить страховые взносы, что неожиданно сократит объём прибыли.

Все эти факторы достаточно сложно учитывать на этапе покупки, что затрудняет процесс планирования потенциальной доходности объекта в долгой перспективе, резюмировал специалист.