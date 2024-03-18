Застройщики назвали тренд для инвестиций в 2024 году: земельные участки

С каждым годом данный тип недвижимости будет становиться дороже.

Таким прогнозом поделился коммерческий директор Maslov Group Development Игорь Ахальцев во время бизнес-завтрака компании.

«Земельный ресурс постепенно заканчивается, следовательно, с каждым годом он становится всё дороже. За лето 2023 года было приобретено в два раза больше загородной недвижимости по сравнению с 2021-2022 годами. Также наблюдается рост популярности внутреннего туризма, что приводит к дефициту мест отдыха в регионе и невозможности забронировать что-то достойное. В пик сезона загрузка составляет 100%. На сегодняшний день хороший и надёжный способ получать стабильный ежемесячный доход — это инвестировать средства в лот базы отдыха или в земельный участок в коттеджном посёлке на начальном этапе строительства».

Ахальцев добавил, что тренд на инвестирование в городскую недвижимость «сходит на нет», а перепродажа объекта в новостройке с целью получить пассивный доход перестала работать. Выгоднее приобрести готовый объект в момент сдачи дома, а не в начале строительства на этапе котлована, отметил он.