Эксперт сообщил о росте популярности аренды апартаментов для проживания

На это повлияло увеличение ипотечной ставки и цен на недвижимость.

В сложившейся ситуации в выигрыше остались и инвесторы, и арендаторы, рассказал руководитель отдела продаж компании Maslov Group Development Максим Шалаев.

«Несколько лет назад приобрести жильё для постоянного проживания среднестатистическому жителю мегаполиса было проще и легче. Сейчас же тенденция несколько изменилась: платёжеспособность населения — на уровне, но ипотечные ставки и современные цены на недвижимость и строительные материалы всё равно остаются неподъёмными. В связи с этими факторами апартаменты становятся комфортным видом недвижимости, как для краткосрочного проживания, так и долгосрочного. Для инвестора апартаменты — это долгосрочный пассивный доход, для арендатора — возможность проживать в студии в максимально комфортных и безопасных условиях».

Он пояснил, что такая тенденция также связана с высокими темпами ввода апартаментов в эксплуатацию.

«На рынке Санкт-Петербурга наблюдается большое количество предложений по рынку коммерческой недвижимости и это логично: намного проще переделать уже готовое нежилое здание под отель в историческом районе города, нежели ждать около 5 лет, пока новый дом достроят, и затем ещё полгода, как минимум, будут делать ремонт. Период окупаемости апартаментов становится значительно выше и быстрее по сравнению со студией в новостройке на окраине города».

Шалаев не исключил, что в силу дефицита возможностей приобретения квартиры в ипотеку и текущих особенностей рынка недвижимости, потребители в скором времени начнут рассматривать апартаменты в качестве альтернативного варианта жилья.