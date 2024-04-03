Эксперт рассказала, как новые правила краткосрочной аренды жилья отразятся на рынке недвижимости

С апреля обязательным условием для сдачи квартир станет наличие в них приборов учёта электро-, газо-, водо- и теплоснабжения.

Кроме того, собственник обязан при заключении договора соблюдать все права и законные интересы соседей.

Как отметила ведущий менеджер по работе с партнёрами компании Maslov Group Development Татьяна Лесниченко, в ближайшее время подобные меры негативно скажутся на спросе посуточной аренды в многоквартирных домах, при этом популярность студий в аппарт-отелях будет расти.

«Спрос на посуточную аренду в многоквартирном доме в ближайшие полгода после принятия закона будет падать, так как стоимость вырастет, чтобы окупить установку тех же счётчиков. К тому же аренда студий в апарт-отелях становится всё более востребованной и удобной для потребителя, а на фоне принятого нового закона станет ещё более популярной: соседи есть, но они так же, как и вы, арендуете студию, поэтому находитесь в равных условиях. Есть управляющая компания, которая берёт на себя все обязанности по взаимодействию с постояльцами и администрированию отеля. В связи с последним фактором рынок апартаментов постепенно преобразовывается: если раньше апартаменты ассоциировались исключительно с краткосрочной арендой, то теперь курс изменился, и студии всё чаще рассматривают в качестве долгосрочного проживания».

Также с апреля объединение помещений внутри квартиры больше не считается реконструкцией, а признаётся перепланировкой, которую надо согласовать. А после завершения работ необходимо получить не только акт приёмки, но и новый технический план у кадастрового инженера и направить его в Росреестр.