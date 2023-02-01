Русские горки: фьючерс на природный газ (NG)

Ничто так не будоражит кровь инвесторов, как спекуляции на самом волатильном инструменте ММВБ (да ещё и с зашитым плечом), с помощью которого были уничтожены тысячи депозитов. Конечно речь идёт о Природном газе (NG), который последнее время продемонстрировал отвесное падение, да такое, что его рост в 2022 году показался чем-то незаметным.

Сейчас цена на февральский контракт составляет 2,62$ за 1 MMbtu, при том что в декабре цена была 7,213$. -64% за 2 месяца! Мог бы кто-то подумать, что цены так сильно просядут? Вполне вероятно что да, на для этого были на самом деле две фундаментальные причины и одна непредсказуемая:

Китай долгое время был в локдауне, а следовательно потребление было значительно ниже нормы. История с взрывом на заводе Freeport LNG. По приблизительной оценке, Freeport осуществлял до 30% от общего экспорта СПГ. В итоге то, что должно было направиться на экспорт, пошло на внутренний рынок + многие компании в США увеличивали добычу (например, газовый гигант EQT увеличил продажи на 12,5% за 9 месяцев 2022 года). И непредвиденная причина которую никогда нельзя предсказать, это какой будет погода в зимний период. В этот раз он оказался теплее чем ожидали, причем не только в США, но и в Европе. Из хранилищ изымали не столько газа, сколько раньше, что способствовало переизбытку.

Забавное наблюдение, но именно от прогнозов погоды цены могут сильно меняться, ещё до наступления самих дат.

Также, есть версия, которая подтверждается некоторыми данными из Европы. Многие физические трейдеры закупали газ по ценам 6-6,5$ в надежде потом перепродать по завышенным ценам. Однако, как только цена начала опускаться ниже психологической отметки в 5,5$, наступил эффект «лишь бы продать» здесь и сейчас.

Надолго ли задержатся такие цены? Скорее всего нет. Во-первых Европе повезло с зимой (которая, кстати, еще зима не закончилась). Во-вторых, если у Европы будут избытки, они будут сжигать природный газ для выработки электроэнергии, так как он всё равно дешевле чем уголь, учитывая их закон о выбросах углекислого газа.

Самый главный момент — низкие цены на природный газ не выгодны самим США. Неужели они специально оторвали кусок нефтегазового рынка у России, чтобы продавать по ценам ниже? Не думаю, захват Европейского рынка, это определённо продуманный план который поможет торговому балансу США. Да и открытие Азии также в будущем будет стимулировать спрос.

Есть ряд потенциальных факторов которые, даже несмотря на рецессию, в долгосрочной перспективе подстегнут цены на энергетические природные ресурсы.

Сокращение добычи РФ на 1 млн баррелей, так как несмотря на то, что мы продолжаем продавать Азии, в период рецессии возможен кратковременный переизбыток газа. Все американские компании, после провальных годов и высокой долговой нагрузки, вкладывают не в развитие новых месторождений и увеличение добычи, а в выкуп акций и дивиденды. Оно и понятно, ведь когда они были на грани банкротства в 2020 году, правительство США отказалось их поддерживать.

Если говорить о техническом анализе, первый значимый уровень в 2,5$, если не наступят сильные холода, то можем потрогать 2$, однако есть очень высокие шансы, что к следующему отопительному сезону мы увидим 3,7-4$. Ну и эффект перепроданности даже на недельном графике никуда не делся, поэтому даже в краткосрочном периоде, мы можем увидеть небольшой шортсквиз на 10-15% за пару дней.