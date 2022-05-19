В сегодняшнем видео: Фондовый рынок США и почему не время для покупки. Коррекция или глобальный медвежий тренд. Рубль/доллар: хорошая точка входа. Российский рынок и возможные дивидендные компании....
Российский рынок открылся после почти месячного перерыва и почти все внимание российских инвесторов привлечено к нему. Тем временем на западных рынках после снижения произошел значительный отскок....
Текущее заседание ФРС прошло так, как ожидали все аналитики с Уолл-стрит. Всё началось с того, что ФРС объявили о повышении ставки на 0,25% до диапазона 0,25-0,5%. По фьючерсам в этот момент можно...
9 марта на нефтяном рынке было зафиксировано максимальное падение цены в рамках одного дня за всю историю наблюдения. Причиной этому послужила информация о том, что США дополнительно продадут из...
Геополитическая обстановка образовала на российском фондовом рынке беспрецедентную ситуацию, которая позволит дивидендным инвесторам получать по 15-20% в год, без учета возможного роста курсовой...
На рынок пришло очень много новых инвесторов, основной бум пришёлся на 2020 год. Тогда активная рекламная компания брокеров, на фоне обвала рынков, позволила привлечь рекордное количество новых...
Роснефть — это лидер российской нефтяной отрасли, а также крупнейшая публичная нефтегазовая компания в мире. Занимается полным циклом в нефтегазовой отрасли, от добычи до реализации нефти и...
Тенденции фондового рынка переменчивы и текущие обстоятельства наихудшие из возможных. Этому служит ряд причин: 1) Высокая инфляция во всём мире. Во многих странах, включая США, инфляция побила...
Черная пятница это день, который ждут многие люди в Европе и США, когда розничные сети устраивают распродажи товаров перед новогодними праздниками, однако вряд ли кто-то хотел или ожидал этого от...
Современный рынок сильно отличается от того, каким он был до 2020 года. Многие зарубежные акции достигли практически рекордных мультипликаторов. И во многих случаях, рыночная капитализация акций...
Широкие индексы начали набирать новые обороты перед новогодним ралли. Если говорим про российские акции, то им помогают высокие цены на сырьё и стабилизация национальной валюты. Американскому рынку...
Жаркое лето, проблемы с поставками, высокие цены на судоходную перевозку, а также последний рост цен на газ, создали невероятное хорошие условия для российских компаний, производящих химические...
Мем-акции появились не так давно, но громко заявили о себе в мире инвесторов. По факту это явление основали пользователи Reddit, когда смогли пойти против хедж-фондов и организовать всплеск...
ПАО ЛУКОЙЛ занимается добычей и переработкой нефти, а также производством нефтепродуктов с последующей реализацией в более, чем 30 странах. Суммарная доля на мировом рынке по добыче нефти составляет...
26 августа состоится симпозиум Джексон-Хоул, на котором собираются представители центробанков крупных мировых экономик. Каждый из представителей выступит с заявлением о перспективах развития...