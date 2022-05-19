Conomy.Подкаст: Заседание ФРС и рынок США. Кто заплатит дивиденды в РФ. 6 Мая 2022 В сегодняшнем видео: Фондовый рынок США и почему не время для покупки. Коррекция или глобальный медвежий тренд. Рубль/доллар: хорошая точка входа. Российский рынок и возможные дивидендные компании....

Перспективы глобального рынка в 2022 году 24 Марта 2022 Российский рынок открылся после почти месячного перерыва и почти все внимание российских инвесторов привлечено к нему. Тем временем на западных рынках после снижения произошел значительный отскок....

Итоги заседания ФРС 16 марта и прогноз на заседание 4 мая 18 Марта 2022 Текущее заседание ФРС прошло так, как ожидали все аналитики с Уолл-стрит. Всё началось с того, что ФРС объявили о повышении ставки на 0,25% до диапазона 0,25-0,5%. По фьючерсам в этот момент можно...

Рынок нефти: энергетический кризис продолжается 11 Марта 2022 9 марта на нефтяном рынке было зафиксировано максимальное падение цены в рамках одного дня за всю историю наблюдения. Причиной этому послужила информация о том, что США дополнительно продадут из...

Нефтегазовые компании: рекордная дивидендная доходность за 2022 год 3 Февраля 2022 Геополитическая обстановка образовала на российском фондовом рынке беспрецедентную ситуацию, которая позволит дивидендным инвесторам получать по 15-20% в год, без учета возможного роста курсовой...

Начало «медвежьего» рынка: заседание ФРС 16 марта 2022 года 28 Января 2022 На рынок пришло очень много новых инвесторов, основной бум пришёлся на 2020 год. Тогда активная рекламная компания брокеров, на фоне обвала рынков, позволила привлечь рекордное количество новых...

НК «Роснефть»: потенциальная цена акций 24 Января 2022 ROSN Роснефть — это лидер российской нефтяной отрасли, а также крупнейшая публичная нефтегазовая компания в мире. Занимается полным циклом в нефтегазовой отрасли, от добычи до реализации нефти и...

Во что инвестировать в 2022 году: версия Кирилла Безбородова 15 Декабря 2021 Тенденции фондового рынка переменчивы и текущие обстоятельства наихудшие из возможных. Этому служит ряд причин: 1) Высокая инфляция во всём мире. Во многих странах, включая США, инфляция побила...

Черная Пятница: скидки и распродажи, не пропустите 29 Ноября 2021 Черная пятница это день, который ждут многие люди в Европе и США, когда розничные сети устраивают распродажи товаров перед новогодними праздниками, однако вряд ли кто-то хотел или ожидал этого от...

Почему Nvidia не единорог 16 Ноября 2021 Современный рынок сильно отличается от того, каким он был до 2020 года. Многие зарубежные акции достигли практически рекордных мультипликаторов. И во многих случаях, рыночная капитализация акций...

ТОП-3 иностранные компании к покупке по версии Кирилла Безбородова 21 Октября 2021 Широкие индексы начали набирать новые обороты перед новогодним ралли. Если говорим про российские акции, то им помогают высокие цены на сырьё и стабилизация национальной валюты. Американскому рынку...

Потенциал акции ПАО «Акрон» 7 Октября 2021 AKRN Жаркое лето, проблемы с поставками, высокие цены на судоходную перевозку, а также последний рост цен на газ, создали невероятное хорошие условия для российских компаний, производящих химические...

Как успеть на ракету: будущее мем-акций 20 Сентября 2021 Мем-акции появились не так давно, но громко заявили о себе в мире инвесторов. По факту это явление основали пользователи Reddit, когда смогли пойти против хедж-фондов и организовать всплеск...

Прогноз стоимости акций ПАО «Лукойл» 8 Сентября 2021 LKOH ПАО ЛУКОЙЛ занимается добычей и переработкой нефти, а также производством нефтепродуктов с последующей реализацией в более, чем 30 странах. Суммарная доля на мировом рынке по добыче нефти составляет...