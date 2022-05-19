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Кирилл Безбородов

публикуется с:17.07.2020

Опыт:

  • Ведущий аналитик Conomy, занимаюсь построением финансовых моделей и оценки таких отраслей как нефтегазовая, химическая промышленность, авиа- и судоперевозки.

  • Обладаю опытом управления портфельных инвестиций с 2015 года. Стратегия управления консервативная, без маржинальных сделок и коротких позиций. Подход к выбору активов с соблюдением оптимальной диверсификации.

  • Составление портфелей происходит исходя из риск профиля клиента, а также целей которые он перед собой ставит.

Образование:

  • СБГЭУ (ФИНЭК), 2015, Бакалавр Экономики. Факультет экономики и финансов, кафедра банков и финансовых рынков.

  • Квалификационный аттестат 1.0, присвоена квалификация специалиста финансового рынка по брокерской деятельности, дилерской деятельности, деятельности по управлению ценными бумагами и деятельности форекс-дилера.

Телеграмм канал автора: https://t.me/Solution_Trading

Всего статей:46

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Всего статей:46