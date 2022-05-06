Conomy.Подкаст: Заседание ФРС и рынок США. Кто заплатит дивиденды в РФ.

В сегодняшнем видео:

Фондовой рынок США и почему не время для покупки.

Коррекция или глобальный медвежий тренд.

Рубль/доллар: хорошая точка входа.

Российский рынок и возможные дивидендные компании.

Последнее заседание ФРС не принесло серьёзных сюрпризов для фондового рынка. Однако, на следующий день, индексы закрыли -5%, что стало самым сильным дневным падением с 2020 года. Причина: слабая статистика и недоверие к словам ФРС. В 2021 году регулятор называл инфляцию временной и говорил, что особо переживать не стоит. Также стало понятно, как и сколько денег будут изымать из финансовой системы: по 47,5 млрд $ с июня, с постепенным увеличением к сентябрю до 95 млрд $. Для фондового рынка это главный враг, а учитывая высокую инфляцию, ужесточение ДКП и замедление ВВП, однозначно намекает не на рецессию, а на стагфляцию. Хотя, по мнению главы ФРС, никаких намёков на рецессию не видно.

Рубль укрепился до 67 рублей за доллар, пожалуй в текущих реалиях это самая крепкая валюта в мире, как бы это смешно не звучало. Но не всё так просто, это связано с значительным сокращением импорта и фактического спроса на доллар. Но ЦБ предложил снижение до 50% изъятия экспортной выручки у сырьевых компаний и обнуление для оставшихся, что должно выровнять ситуацию.

Из акций на российском фондовом рынке мало интересных идей. Многие отказались от дивидендных выплат, а отсутствие иностранных инвесторов ограничивает органический рост рынка. Однако есть идеи, которые связаны с дивидендными выплатами, так как компании завязаны на внутренний рынок на 100%.