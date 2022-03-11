9 марта на нефтяном рынке было зафиксировано максимальное падение цены в рамках одного дня за всю историю наблюдения. Причиной этому послужила информация о том, что США дополнительно продадут из резервов 60 млн баррелей нефти. Но подобное США уже делали в ноябре, тогда цены опустились с 82$ до 69$ за баррель. В итоге нефтяным ценам понадобился ровно 1 месяц для восстановления. По их заявлениям американских властей, если эта мера не поможет, они готовы продать еще больше нефти из резервов.

Сама мера по продаже нефти из резервов с точки зрения попытки обвалить цены смешна, так как 60 млн баррелей нефти — это всего половина мировой добычи за день. Другой нюанс — это исторически самые низкие уровни запасов нефти в США. Их хранилища с каждым днём пустеют, а фактическое изъятие запасов нефти еженедельно опережает прогнозы по их расходованию. Новости о договорённости между США и ОАЭ по увеличению темпов добычи спустя пару часов были опровергнуты со стороны ОАЭ. Основной же игрок на нефтяном рынке, Саудовская Аравия, сразу дала ответ США, что резкими темпами наращивать добычу не собирается. А уже 10 марта ОПЕК+ объявили, что будут придерживаться текущего плана по добыче. Основная же проблема ОПЕК+ в том, что нарастить добычу желаемыми темпами попросту не является возможным.

Запасы в США продолжают падать, и текущий вектор Белого дома, направленный на увеличение добычи, не работает так, как хотелось бы правительству. Компании на протяжение многих лет сокращали капитальные затраты на разведку и освоение новых месторождений. При низких ценах на нефть это означало бы практически дефолт и банкротство предприятия. Сейчас они пытаются наверстать упущенное, но процесс недостаточно быстрый, а значит обвалить цены на нефть у них не получится.

Несмотря на то, что компании нарастили добычу по сравнению с 2020 годом, текущих 11.6 млн баррелей в день недостаточно для удержания нефтяных цен в США. Спрос на текущий момент превышает предложение. Однако, после каждого суперцикла роста сырьевых товаров, включая нефть, наступает рецессия. Такое было в 2008 году, когда нефть и все природные ресурсы падали в цене колоссальными темпами. Спрос на природные ресурсы резко упал и восстанавливался много лет. Скорее всего это ждёт нас и сейчас, причиной этому послужит не способность стран ЕС развивать или хотя бы поддерживать уровень экономики при текущих ценах на ресурсы. Если так посмотреть, после кризиса 2008 года, Евросоюз до сих не восстановился, а рекордная за 40 лет инфляция только усугубляет и ускоряет процесс наступления глубокой рецессии.