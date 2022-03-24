Перспективы глобального рынка в 2022 году

Российский рынок открылся после почти месячного перерыва и почти все внимание российских инвесторов привлечено к нему. Тем временем на западных рынках после снижения произошел значительный отскок. Попробуем порассуждать, что ожидает мировые рынки в среднесрочной перспективе.

Для начала хотелось бы сказать, что данный «задёрг» — активная спекуляция со стороны крупных хедж фондов. Как они могли это сделать? Точно то же, что и наш ЦБ и крупные банки сделали на открытии торгов с ОФЗ, только наоборот.

График. S&P500 фьючерс

Для понимания, ЦБ выставил крупные заявки (150-250 млрд рублей) на покупку гос. долгов, что не позволяло продавцам снизить рыночную стоимость, увеличив доходность по облигациям.

С рынком США тоже самое, крупные фонды убрали заявки на продажу. Это не значит, что они передумали продавать и не ожидают рецессии. Это означает, что они позволили частным инвесторам разогнать индекс, а потом продать активы им же, но позже и дороже. Это очень хорошо видно по объёмам торгов, если брать средние показатели, то текущий рост вызван уменьшением объёмов.

Ко всему прочему, 25 марта будет квартальная экспирация. Есть высокая доля вероятности, что фонды специально задёргивают цены, для расчёта по контрактам.

Однако рынок продолжает закладывать рецессию. Лучшим индикатором за многие десятилетия служат доходности по гос. долгу США. Они растут практически ежедневно. В отличие от акций, держателями трежерис являются в большинстве «smart money».

Инфляция тоже не остаётся в стороне. Если рост инфляции в 2021 году происходил из-за роста цен на недвижимость и энергоносители, а также цен на автомобили, то сейчас ситуация только усугубилась. Цепочка поставок из-за событий определённого характера, ухудшилась. В добавок к росту цен на энергоносители, добивались риски повторения «арабской весны», когда продовольственная инфляция вызывала голод. Причины, которые к этому располагают:

1) Цены на энергоносители/топливо растут, транспортные расходы и логистика существенно снижают рентабельность.

2) Природный газ вырос в цене, а он является основным компонентом в себестоимости при производстве азотных удобрений

3) Из-за роста цен на удобрения, сельское хозяйство и связанная с ним промышленность вынуждены повышать цены на свои продукты.

4) Многие страны ограничивают экспорт как пшеницы, так и удобрений. Всё это будет подстёгивать рост цен на сельхозпродукцию.

Что будут делать США?

Активно повышать ставку, вероятность повышения на 0,5% следующие 2 заседания очень высока. Данные по инфляции за март, которые будут опубликованы в апреле, явно не обрадуют рынок. Также сокращать баланс высокими темпами, другими словами уменьшать ликвидность доллара в экономике. На мартовском заседании ФРС побоялись сказать на сколько будут сокращать баланс, ожидая мягкой просадки рынка, но в текущих реалиях это сделать не получится.

Какую следующую ситуацию вижу я:

- Рынок даёт возможность выйти из многих позиций на рост акций, тем самым не зависнуть в акциях на 2-3 года, как это было при кризисе 2008 года.

- Присмотреться к сырьевым товарам, с помощью покупки фондов (WEAT, PALL, URNM, CORN). Сырье продолжит дорожать, и сейчас оно где-то в середине своего пути.

- Цены на нефть также останутся высокими ещё как минимум 6 месяцев.

- Лесенкой набирать позиции в TQQQ\SQQQ (фонды с х2-х3 плечом на инверсивное движение индекса Nasdaq-100).

- Часть средств держать в деньгах (50-60% от портфеля).

- Обвал рынка от текущих значений на 30-40% на горизонте 3-5 месяцев, кроме акций сырьевых компаний.