НК «Роснефть»: потенциальная цена акций

«Роснефть» — это лидер российской нефтяной отрасли, а также крупнейшая публичная нефтегазовая компания в мире. Занимается полным циклом в нефтегазовой отрасли, от добычи до реализации нефти и нефтепродуктов. По объему добычи занимает первое месте среди других российских компаний и многих зарубежных. Отличительная черта «Роснефти» — колоссальные доказанные запасы углеводородов и низкие расходы на их добычу за баррель. Для многих это компания, которая понятна не только рядовому инвестору, но и обычному гражданину проживающему на территории РФ.

Регионы деятельности

Бизнес модель компании превосходит ближайших конкурентов, к примеру «Лукойл», как минимум потому, что «Лукойл» закупает практически столько же нефти, сколько и добывает, а часть перерабатывающих заводов находится за рубежом, что в конечном итоге снижает общую рентабельность. Ко всему прочему у «Роснефти», есть огромный проект «Восток Ойл», который позволит существенно увеличить добычу нефти в ближайшие 10 лет.

Бизнес модель

Структура акционеров

До 2020 года «Роснефть» была полностью подконтрольной государству через АО «Роснефтегаз». Однако 28 марта 2020 года, компании пришлось подписать соглашение о прекращении своей деятельности в Венесуэле, дабы избежать возможных санкций со стороны США. Соглашение предполагало, что за продажу активов государство перечислит 9,6% акций на баланс одной из дочерних компаний «Роснефти» («РН-НефтьКапиталИнвест»). После этой сделки, государство потеряло контрольный пакет акций, а в свободном обращении остаётся всё также 10,96%.

В последние месяцы на нашем рынке образовались геополитические риски, в связи с ситуацией между Украиной и Россией, а акции «Роснефти» потеряли в стоимости 20%. По некоторым данным, количество нерезидентов в акционерном капитале составляет 40% от свободного обращения. Что создаёт определённые риски, в случае введения новых санкций, так как многие иностранные акционеры постараются избежать геополитических рисков.

Структура акционерного капитала

Дивидендная политика

Дивидендная политика «Роснефти», подразумевает в выплату 50% от чистой прибыли по МСФО. Данный регламент был принят в 2018 году, и компания планирует придерживаться данной политики и в будущем. Вероятность выплат выше 50% от чистой прибыли по МСФО низкая, так как цены на нефть достигли значений октября 2014 года и дивидендная доходность для акционеров будет на историческом уровне и так.

Дивидендная история

За 2021 год ожидается не просто рекордная сумма выплат, но и рекордная дивидендная доходность. По моим прогнозам, учитывая цены на энергоносители в 4 квартале 2021 года, компания получит прибыль в размере около 1,231 трлн рублей. Если приблизительно скорректировать чистую прибыль, с которой выплачивают дивиденды, то получится, что годовой дивиденд составит 53,94 рубля на акцию или 9,56% дивидендной доходности к текущей цене (учитывая ранее выплаченные за 1 полугодие 18,03 рубля). Прогнозировать на 2022 год рано, но если тенденция спроса и дефицита сохранится, то можно ожидать дивидендов на акцию около 68,8 рублей.

График. Дивиденды и дивидендная доходность.

Производственная деятельность компании

В 2013 году, когда ТНК-BP перешла под контроль «Роснефти», ресурсная база и производственные мощности компании значительно увеличились. В последующие годы, компания только наращивала свои производственные показатели, за исключением пандемии в 2020 году.

Доказанные запасы росли, как и действующий фонд скважин. Не смотря на резкое падение цен на нефть, низкая себестоимость позволяла компании спокойно наращивать добычу, в отличие от зарубежных коллег, у которых из-за падения цен на нефть и высокой себестоимости были убытки.

Добытую нефть, не считая закупленной, компания распределяет в соотношении 55% на экспорт, 2% на внутренний рынок и 43% на переработку. Это позволяет ей получать одну из самой высоких рентабельностей в отрасли, так как после налогового манёвра экспортные пошлины снизились, а нефтепродукты приносят высокую маржу за счёт того, что компания не закупает нефть для переработки.

Большую ставку компания делает на проект «Восток Ойл». Преимущество будущего проекта заключается в нулевой ставки НДПИ до истечения 16 лет с года достижения выработанности в 1 % для новых месторождений.

«Восток Ойл» это:

500 млн т. нефти и 138 млрд куб. м газа.

Близость месторождений к транспортировке по «Северному морскому пути».

15 вахтовых посёлков.

770 км магистральных и 7 тыс. км внутрипромысловых нефтепроводов.

Налоговые льготы.

Ожидаемый грузопоток до 30 млн тонн в 2024 и 100 млн тонн в 2030 году.

Премия по цене к нефти марки Brent.

Учитывая, что основная нагрузка компании приходится на НДПИ около 36% от выручки, а «Роснефть» в основном экспортирует нефть, то нулевая ставка НДПИ существенно поднимет операционную рентабельность. При этом, экспортные пошлины всё также низкие, поэтому к 2025 году, если сырьевой рынок не обвалится на фоне растущих ставок, прибыль компании будет заоблачной. Даже если средняя цена на нефть будет 75$, а не 140$, как прогнозирует JPmorgan к 2023 году. Компания планируется начать первую стадию поставок нефти с 2024 года.

Финансовая деятельность компании

Цены на нефть прямо пропорционально влияют на выручку компании, если рассматривать исторические данные, то можно заметить не особо сильное снижение в 2015 и 2016 годах, это в первую очередь связано с резким скачком курса рубля, на фоне санкций. При этом долларовая выручка сократилась практически в 2 раза.

Учитывая что у компании низкая себестоимость добычи, и во многом рублёвая себестоимость, «Роснефть» оставалась прибыльной. Хоть маржинальность и снизилась с 11% до 3,8%, этот показатель всё равно был приемлемым.

В целом, благодаря падению цен на нефть в 2015-2016 году, мы наблюдаем высокие цены в 2021-2022 году. Всё связано с тем, что при резком падении нефтяных котировок зарубежные компании стали существенно снижать капитальные затраты на геологоразведку и добычу на новых месторождениях. Они увеличивали долговую нагрузку для поддержания текущей деятельности, так как у них маржинальность была отрицательной. Коронавирус в 2020 году усугубил ситуацию и добычу западные нефтедобывающие компании сократили практически на 25%, отсюда с 2021 года начал возникать дефицит нефти, который продолжается и по сей день.

Долговая нагрузка также коррелирует с ценами на нефть, увеличивается EBITDA, снижается долговая нагрузка, при этом сам чистый долг остаётся примерно на одном и том же уровне. Стоит помнить, что «Роснефть» частично государственная компания — долговая нагрузка особо не беспокоит бенефициаров.

Результаты деятельности за 9 месяцев 2021 года

Рост цен на нефть до 80$ за баррель в 3 квартале, существенно увеличил выручку компании, после провального 2020 года. Выручка за 3 квартал сравнялась практически с аналогичным периодом за 2018 год. Нет никаких сомнений, что 4 квартал 2021 года будет прорывным для компании, не только по выручке, но и по рекордной прибыли за квартал. Предполагаю, что данная тенденция сохранится и в 2022 году, однако по прогнозам Bloomberg, цены на нефть скорректируются. При этом JPmorgan и Goldman Sachs, прогнозируют минимум 120$ в 2022 году, но данный сценарий маловероятен, ибо на текущий момент в экономике США наблюдается существенная рецессия. В презентации «Роснефти» за 3 квартал 2021 года, ожидалось падение цен на нефть после 4 квартала, но на данный момент котировки Brent находятся на уровне 87$ за баррель. Я ожидаю небольшую коррекцию до 76-78$, с последующим ростом до 100$. Основной причиной послужит то, что зарубежные нефтегазовые компании сделали уклон на сокращение долга и выкуп акций.

Несмотря на рецессию в США, я ожидаю роста котировок до 100$, т.к. запасы в мире падают. Вот свежие данные по отчету EIA, в котором можно увидеть, что запасы нефти и нефтепродуктов ниже 5-летних значений в США, а тенденции на рост добычи не наблюдается. Даже сейчас, согласно отчетам ОПЕК+, договорённости об увеличении добычи в 400 000 баррелей в месяц исполняются не в полной мере, так как не хватает мощностей.

Так как «Роснефть» в основном поставляет нефть за рубеж, маржинальность растёт, связано это с падающими экспортными пошлинами. С одной стороны НДПИ вырос относительно значений 3 квартала 2018 года, с другой же стороны, экспортные пошлины упали в разы сильнее, чем вырос налог. Маржинальность с запуском «Восток Ойл» будет продолжать расти (так как будут применены льготные ставки), но многое зависит от цен на нефть в 2024 году.

Сравнительный анализ

Сравнительный анализ не отражает будущие денежные потоки и результаты компании, и в большей степени текущие рыночные коэффициенты лишь показывают переоценку к другим компаниям на данный момент. Сравнивать с зарубежными компаниями не имеет никакого смысла, так как в таком случае справедливая стоимость по мультипликаторам будет в 2-3 раза выше рыночной. Но данный сценарий маловероятен не только из-за геополитических рисков, но из-за привычных для развивающегося рынка мультипликаторов.

EV/EBITDA EV/OCF P/FCF P/E P/S P/BV EV/S «Роснефть» 5,23 4,68 5,77 5,42 0,79 0,95 1,27 «Газпром» 4,18 4,43 10,16 3,79 0,84 0,45 1,24 «ЛУКОЙЛ» 3,88 4,46 8,15 8,03 0,56 1,02 0,56 «Газпром нефть» 3,82 3,02 5,00 5,27 0,88 0,93 0,97 «Сургутнефтегаз» 2,74 2,99 4,42 3,54 1,02 0,30 0,79 «Татнефть» 3,95 4,22 6,85 6,20 0,96 1,15 0,95 «Башнефть» 3,10 4,52 29,16 4,46 0,32 0,44 0,51

«Роснефть», по сравнению с конкурентами в отрасли, имеет не самые лучшие рыночные коэффициенты, таким образом справедливая стоимость на текущий момент составляет 595 рублей на акцию (+5,5%). Так как при оценке по мультипликаторам доли распределялись практически равномерно, высокие показатели EV/EBITDA, EV/S, по сравнению с другими компаниями существенно занизили итоговую оценку. Да и сама компания на фоне геополитических рисков, не так сильно скорректировалась, всего лишь -15% от ноябрьских максимумов.

Доходный подход

В построении модели DCF, были учтены такие аспекты как:

Постепенное наращивание добычи, в рамках договорённостей ОПЕК+.

Реализация первых мощностей «Восток Ойл».

Средние цены в 2022 году 85-87$.

Снижение цен с 2023 года и последующей стабилизацией в конце 2024 года.

Налоговые льготы на НДПИ (30 тыс. тонн нефти) на проекте «Восток Ойл».

На фоне усиливающегося спроса и реализации проекта «Восток Ойл», уже в 2024 году компания может поставить новые рекорды по рублёвой выручке и прибыли, что в будущей перспективе сулит хорошие дивиденды. Маржинальность также будет около 14% по сравнению с 2023 годом, где на фоне возможной рецессии ожидается спад спроса и падение цен на черное золото. Многое будет зависеть ещё и от курса рубля к доллару, текущие геополитические риски могут вызвать рост рублёвой выручки и отрицательную переоценку валюты. Про снятие санкций с Ирана и поставки его нефти на рынок тоже не стоит забывать, хотя они и так продают нефть в Китай с дисконтом.

Приводя модель к дисконтированию денежных потоков и к дисконтированной остаточной стоимости, учитывая денежные средства и кредиты, мы получаем справедливую стоимость в 1025 рублей за акцию.

Вывод

Компания, как и весь нефтегазовый сектор, в данный момент сильно недооценена на фоне геополитических рисков. Однако, образуются и другие риски, связанные в первую очередь с замедлением темпов роста экономик в мире, выходом Ирана на нефтяной рынок, выход инвесторов из акций на фоне начинающейся рецессии в США и начала медвежьего рынка. Возможные санкции никто не отменял, был бы повод, а компания найдётся.

Но есть и много позитивных моментов, в первую очередь мировые запасы нефти, которые поддерживает на низком уровне неспособность международных компаний наращивать добычу в том темпе, в котором изначально планировал ОПЕК+. «Роснефть» также будет поддерживать котировки высокими ожидаемыми дивидендами, но тут надо смотреть на темпы роста ключевой ставки на фоне усилившейся инфляции, так как в ближайшей перспективе, возможно депозиты будут давать больше доходности, чем дивиденды.

Но рассматривая «Роснефть» с целью долгосрочного вложения средств, можно точно сказать, что их низкая себестоимость и высокая маржинальность, с масштабным проектом «Восток Ойл» могут принести хорошую доходность в ближайшие 1-2 года, главное понимать для себя, покупаете вы бумагу для инвестиций или спекуляций.