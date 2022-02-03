Нефтегазовые компании: рекордная дивидендная доходность за 2022 год

Геополитическая обстановка образовала на российском фондовом рынке беспрецедентную ситуацию, которая позволит дивидендным инвесторам получать по 15-20% в год, без учета возможного роста курсовой стоимости акций. Далеко не секрет, что в основном наш рынок состоит из сырьевых компаний, с определённой чёткой дивидендной политикой. Можно сколько угодно полагать, что наш рынок будет падать ещё, однако это будет создавать только наилучшую точку для усреднения позиций, особенно по компаниям с высокими дивидендами.

Нефтегазовый сектор в России, по моему мнению, будет главным источником дивидендной доходности в 2022-2023 годах. На это есть ряд причин:

Превышение спроса над предложением на рынке сохранится вплоть до конца 2022 года.

5 летнее сокращение расходов на капитальные затраты по разведке и добыче нефти среди международных нефтегазовых компаний.

Минимальные запасы нефти у большинства государств во всём мире.

Возможные санкции США против нефтегазового сектора РФ, может вызвать резкий рост цен до 140-150$ за баррель.

Низкая себестоимость добычи у российских компаний.

Низкая стоимость экспортной пошлины по сравнению с другими годами.

В своих прогнозах я буду использовать среднюю цену за нефть 90$ за баррель в 2022 году и возможный сценарий в 110$ за баррель.

ПАО «ЛУКОЙЛ»

Как по мне, «Лукойл» одна из немногих компаний, лояльных к своим акционерам. Её постоянная цель увеличивать размер дивидендов вызывает определённое доверие среди инвесторов. Выплачивают не менее 100% от скорректированного свободного денежного потока компании, за вычетом акций принадлежащих акциям группы, а также с поправкой на уплаченные проценты и погашение обязательств по аренде.

Несмотря на низкую рентабельность по сравнению с другими российскими нефтегазовыми компаниями, денежный поток при текущих ценах на нефть будет абсолютно рекордным и не только у них. Но из-за того, что у компании мало льготных проектов, при росте цен на нефть будет увеличиваться НДПИ и темпы роста денежного потока будут не прямо пропорциональны росту цен на нефть.

Размер дивидендов, руб. Дивидендная доходность, % 2022 г. (прогноз) при средней цене 110$ 1 551 рублей 22,8% 2022 г. (прогноз) при средней цене 90$ 1 350 рублей 19,85% 2021 г. (прогноз) 1 050 рублей (учитывая 340 рублей ранее выплаченных) 15,44%

ПАО «Роснефть»

В своей ранее опубликованной статье я говорил, что компания выплачивает 50% от скорректированной прибыли по МСФО. К тому же, высокая рентабельность и реализация нефти преимущественно на экспорт приносят компании более высокую маржу по сравнению с другими нефтегазовыми компаниями, так как экспортные пошлины с 2016 года снижаются согласно налоговому манёвру.

Будущая реализация проекта «Восток Ойл», за счёт льгот на НДПИ, позволит компании существенно увеличить маржинальность, но многое зависит от цен на нефть с 2024 года, когда запустят данный проект.

Размер дивидендов, руб. Дивидендная доходность, % 2022 г. (прогноз) при средней цене 110$ 80,84 рублей 14,03% 2022 г. (прогноз) при средней цене 90$ 68,8 рублей 11,94% 2021 г. (прогноз) 53,94 рублей (учитывая 18,03 рублей ранее выплаченных) 9,38%

ПАО «Газпром нефть»

«Газпром нефть», как и все остальные торгуемые дочки «Газпрома», платит дивиденды в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли по МСФО, согласно дивидендной политике. В отличие от «Лукойла», компания основную долю дивидендов выплачивает за 9 месяцев, а остаток по результатам года. Ожидаю, что компания сможет получить прибыль за год ~ 532 млрд рублей, а скорректированная часть прибыли направленная на дивиденды в совокупности за 12 месяцев составит 252 млрд рублей, отсюда мы получаем 53,32 рубля на акцию, при ранее выплаченных 40 рублях за 9 месяцев.

Размер дивидендов, руб. Дивидендная доходность, % 2022 г. (прогноз) при средней цене 110$ 77,86 рублей 15,2% 2022 г. (прогноз) при средней цене 90$ 68,05 рублей 13,29% 2021 г. (прогноз) 53,32 рублей (учитывая 40 рублей ранее выплаченных) 10,41%

ПАО «Сургутнефтегаз»

Одна из моих не самых любимых компаний, так как прогнозировать её размер дивидендов своеобразная лотерея, связанная не с основной деятельностью компании, а в большей степени с её валютной переоценкой. Текущая геополитическая составляющая оставляет желать лучшего и возможные резкие скачки валюты могут быть на руку держателям привилегированных акций «Сургутнефтегаза». Но главное, какой будет курс рубля к доллару на момент закрытия квартальной отчётности.

Согласно дивидендной политики, компания выплачивает 10% на привилегированные акции, однако так как их не 25% в уставном капитале, то это около 7,09% от чистой прибыли РСБУ. Одна из немногих компаний, которые до сих пор выплачивают дивиденды по РСБУ. И бывали года, когда компания платила дивиденды исключительно из-за переоценки, то есть с бумажной прибыли. Обыкновенные акции в принципе не интересны к покупке, так как никто до сих пор не знает, кто главный акционер компании.

Поэтому, откинем гадание на кофейной гуще и предположим, что валютных депозитов нет, так как ещё рано прогнозировать какой будет курс рубля на конец года. В целом получается не плохая картина, однако если ситуация не улучшится и геополитические риски не пропадут, то дивидендная доходность будет 20+%. Также в своём прогнозе я не учитывал проценты, которые компания получает за свои депозиты.

Размер дивидендов АП, руб. Дивидендная доходность АП, % 2022 г. (прогноз) при средней цене 110$ 5,64 руб. 15,26% 2022 г. (прогноз) при средней цене 90$ 4,95 руб. 13,3% 2021 г. (прогноз) 4,2 руб. 11,35%

ПАО «Татнефть»

Вот кому плохо сейчас живётся, так это «Татнефти», даже несмотря на высокие цены на нефть. После того как республике порезали льготы на НДПИ, рентабельность заметно снизилась, ко всему прочему модернизация текущих заводов по переработке нефти также снизила прибыль. В 2021 году результаты заметно лучше 2020 года, однако возвращаться к предыдущим выплатам в 100% от прибыли и выше, компания пока что не планирует. Во многом на ситуацию влияет то, что компания в большей мере поставляет нефть на внутренний рынок, нежели на экспорт.

Но есть улучшения, компания за 9 месяцев 2021 года заплатила 50% от прибыли МСФО. Дивиденды равномерно выплачиваются на обыкновенные и привилегированные акции.

Размер дивидендов АО/АП, руб. Дивидендная доходность АО/АП, % 2022 г. (прогноз) при средней цене 110$ 70,59 руб. 14,37% / 15,97% 2022 г. (прогноз) при средней цене 90$ 59,07 руб. 12,03% / 13,36% 2021 г. (прогноз) 44,71 руб. (учитывая 26,5 рублей ранее выплаченных) 9,1% / 10,11%

ПАО АНК «Башнефть»

Не лучшие времена переживают акционеры компании после её слияния с «Роснефтью». Во времена регулирования ОПЕК+ по ограничению добычи нефти в 2020-2021 году, большую ношу «Роснефть» свалила на плечи «Башнефти», в связи с этим добыча компании упала более чем на 25%. Однако, уже к концу 2021 года она постепенно начала восстанавливаться, но до допандемийных значений ещё далеко. Согласно дивидендной политике, компания платит не менее 25% от чистой прибыли МСФО, при условии что чистый долг/EBITDA не выше 2. Дивиденды равномерно выплачиваются на обыкновенные и привилегированные акции. Это кстати единственные дивидендные акции, которые в 2021 году показали отрицательную динамику («Русснефть» не в счёт, они не дивидендные).

Размер дивидендов АО/АП, руб. Дивидендная доходность АО/АП, % 2022 г. (прогноз) при средней цене 110$ 208 руб. 14,9% / 20,53% 2022 г. (прогноз) при средней цене 90$ 177 руб. 12,64% / 17,47% 2021 г. (прогноз) 130 руб. 9,28% / 12,83%

ПАО «Газпром»

Картинка. Как я представлял себе акционеров «Газпрома», купивших акции в 2008 году, до конца 2021 года.

Мечты сбываются, наконец-то и у акционеров. Стабильная дивидендная политика, энергокризис в Европе и низкие запасы газа в европейских хранилищах, всё это позволяет акционерам рассчитывать минимум на 48-50 рублей на акцию. Это на столько знаковое событие, что даже геополитическая напряженность впервые не обвалила самую «политическую» компанию.

Однако не всё так однозначно может быть в 2022 году, так как на данный момент прокачка по трубопроводам в декабре и январе значительно снизилась, об этом поговорим в подробном разборе компании. Безусловно, рекордно высокие цены на природный газ конечно позволят компании в 2022 году показать рекордную прибыль, однако надо смотреть, какие возможные санкции могут ввести и какое решение примут по Северному Потоку.

Компания поэтапно проходила повышение дивидендных выплат от 30% чистой прибыли по МСФО до целевых 50%. В разборе компании, я подробно постараюсь описать, почему я ожидаю около 70 рублей дивидендов на текущий момент за 2022 год, в случае благоприятного сценария разрешения геополитической обстановки.

Размер дивидендов, руб. Дивидендная доходность, % 2022 г. (прогноз) 70 руб. 21,14% 2021 г. (прогноз) 49 руб. 14,8%

Сводная

2021 г. (прогноз) див. доходность,% 2022 г. (прогноз) при средней цене 90$ див. доходность,% 2022 г. (прогноз) при средней цене 110$ див. доходность,% АО АП АО АП АО АП ПАО «ЛУКОЙЛ» 15,44% - 19,85% - 22,8% - ПАО «Роснефть» 9,38% - 11,94% - 14,03% - ПАО «Газпром нефть» 10,41% - 13,29% - 15,2% - ПАО «Сургутнефтегаз» - 11,35% - 13,3% - 15,26% ПАО «Татнефть» 9,1% 10,11% 12,03% 13,36% 14,37% 15,97% ПАО АНК «Башнефть» 9,28% 12,83% 12,64% 17,47% 14,9% 20,53% ПАО «Газпром» 14,8% - 21,4% - - -

Текущий прогноз составлен по нижней границе прибыли, которую компании могут получить в 2022 году. Я предполагаю неоднозначную реакцию рынка, в случае агрессивного повышения ставок, а замедление темпов роста ВВП и восстановление кривой спроса и предложения нефти, могут замедлить рост цен на нефть. Приблизительно понятное видение по нефтегазовому сектору будет уже в мае, и тогда я обновлю сводную таблицу по ожидаемым дивидендам.