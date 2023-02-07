Соликамский магниевый завод (СМЗ): от приватизации к национализации

Как известно, многие крупные предприятия России прошли свой путь от государственных до частных через приватизацию. Некоторые пришли на фондовую биржу, где их могут купить обычные граждане. И вот, условный инвестор Петя покупает акции металлургической компании. Цены на продукцию компании растут, акции растут, Петю все устраивает. И тут наш инвестор получает письмо из прокуратуры, где сказано, что он должен отдать свои акции государству. Приватизация 30 лет назад оказалась незаконной. Абсурд? Может быть, но это реальный случай, который происходит с акционерами «Соликамского магниевого завода». В этой статье мы разберём компанию, ее финансы, углубимся в историю и суть текущей ситуации.

«Соликамский магниевый завод» (СМЗ) — средний по размеру завод, производящий магний, редкоземельные элементы, титан, тантал, ниобий и химическую продукцию. В мировых масштабах завод может и небольшой, но в России он лидер в нескольких областях: завод производит практически 100% соединений редкоземельных элементов (РЗЭ), ниобия и тантала, более 60% товарного магния и 4-5% титановой губки в стране.

Магний используется в автомобилестроении, авиастроении и электронике за счет своей легкости и прочности. Также его задействуют в витаминах и пищевых добавках.

Тантал применяется в электронике, химическом оборудовании, оптике, квантовых генераторах, акустике, хирургии. Ниобий используется в производстве легированных сталей, сверхжаропрочных сплавов, электроники, химического оборудования, оптики, сверхпроводников, а также в атомной промышленности.

Титан применяется в основном для строительства самолетов и ракет.

Почти все перечисленные металлы так или иначе могут задействоваться в оборонной промышленности.

СМЗ тесно связан с двумя поставщиками сырья: «Уралкалием» и Ловозерским ГОКом. Сразу скажу, что у СМЗ и Ловозерского ГОКа одни владельцы.

Как уже понятно из названия завода, основная продукция — магний и его сплавы. Продажи СМЗ примерно равны его производству. В целом, какой-то конкретной динамики нет. После роста в 2016 году производство осталось таким же и даже немного стагнирует.

СМЗ получает примерно 46-48% выручки от продажи магния, столько же приходится на редкоземельные металлы, куда входят РЗЭ, тантал, титан и т.д. 5% компания зарабатывает на продаже химической продукции.

Основный рынок сбыта — Россия. Также компания много экспортировала, в частности в Европу и Азию. Данные актуальны на 2021 год. Сейчас ситуация могла измениться, но санкций на продукцию завода наложено не было.

Финансовые показатели СМЗ до 2021 года были стабильны, так как производство находилось на одном уровне. В 2021 году в редкоземельных металлах началось ралли, что отразилось на выручке и рентабельности завода.

Первое полугодие 2022 года оказалось крайне удачным, компания поставила рекорды по всем показателям. В 3-м квартале результаты вернулись к уровню 2021 года.

Последние 4 года рентабельность EBITDA колебалась в районе 9%. Но за 9 мес. 2022 года составила 40%.

Графики цен на металлы:

Тантал

Магний

Титан

Долговая нагрузка у предприятия низкая. В последние 2 года чистый долг стал отрицательным за счет большого объема денежных средств на счетах.

СМЗ нельзя назвать дивидендным аристократом. В более менее современной истории первая выплата была только за 2018 год. На тот момент доходность составила 4,4%. В 2022 году была анонсирована рекордная выплата с большой доходностью. Но акционеры так и не увидели дивидендов. О причинах поговорим позже.

Дивидендный период 2018 г. 2019 г. Прибыль прошлых лет 3 кв. 2021 г. Размер дивидендов, руб. 150 0 2490 380 Доходность 4,4% 0,0% 18,8% 2,9% Статус Выплачены - Не выплачены Не выплачены

Теперь, когда мы познакомились с компанией, узнали чем она занимается, пора подробно рассмотреть национализацию компании и иски прокуратуры к миноритариям.

Что произошло?

Чтобы понять, как акционеры СМЗ оказались в этой ситуации, надо углубиться в историю.

Соликамский магниевый завод — одно из старейших предприятий в России, основан в 1936 году. Про славные советские времена завода рассказывать смысла нет, так как самое интересное начинается позже.

До 1991 года СМЗ был государственным предприятием. Затем трудовой коллектив подал заявку на приватизацию. В октябре 1992-го комитет по управлению имуществом Пермской области принял устав АО «Соликамский магниевый завод» и план его приватизации, и уже в ноябре АО было учреждено.

По итогу приватизации 51% акций оказался у рабочего коллектива, 49% было у Фонда имущества Пермской области. Но такой структура акционеров оставалась недолго. Я не нашел информацию о том, в какой момент выкупили долю у государства.

Но в скором времени в капитал СМЗ зашли американские фонды, затем российские. Государства больше не было в составе акционеров, у работников предприятия акции тоже выкупили. После началась настоящая чехарда: среди акционеров побывали и западные фонды, и кипрские, и израильские, и даже РУСАЛ.

Нередко происходили акционерные конфликты, так как собственников было много и цели у них различались.

Наиболее крупный конфликт произошел в 2001-2003 годы с приходом мажоритарного акционера. До этого момента ни у кого не было контрольного пакета акций и дела шли неплохо. Russia Growth Fund (RGF) за несколько лет собрал более 50% капитала и противостоял миноритарным акционерам (швейцарской Minmet Financing Company и соликамскому «Сильвиниту») в борьбе за управление заводом, проведение сбытовой и инвестиционной политики.

Уже тогда губернатор Пермской области сказал следующее:

«Мы считаем, что собственники руководят сегодня этим предприятием неэффективно. Более того, мы убеждены, что они рассматривают завод как «кормушку», как сугубо объект получения прибыли, абсолютно не заботясь о стратегии, о перспективах его развития».

При этом добавил, что никак повлиять на действие акционеров они не могут.

В итоге конфликт закончился тем, что Russia Growth Fund продал свой пакет акций «Сильвиниту», производителю калийных удобрений.

Тут уже на первый план выходит Петр Кондрашев, с ним будет напрямую связана дальнейшая судьба СМЗ. На тот момент он был акционером и генеральным директором «Сильвинита».

До 2010-2011 года было все относительно спокойно. Затем «Сильвинит» сливается с «Уралкалием», и контроль над СМЗ переходит к структурам Сулеймана Керимова. Так как производитель редкоземельных металлов — не профиль для Керимова, в 2014 он решает завод продать обратно Кондрашеву.

Так Кондрашев стал мажоритарным акционером СМЗ. Но к 2014 году у компании появились миноритарные акционеры.

Основная проблема при написании этой статьи и для понимания ситуации в целом, заключается в том, что официально владели СМЗ оффшорные фонды. О конечном бенефициаре каждого из них можно только догадываться. Причем фондов было много, для того, чтобы ни у одного не было крупного пакета, иначе пришлось бы выставлять оферты другим акционерам.

В итоге в 2015-2016 году начался новый конфликт акционеров. Миноритарии считали, что их лишают информации о деятельности общества. Они требовали предоставить информацию о сделках: договорах поставок, заключенных заводом с третьими лицами через суд.

Стоит отметить, что миноритарии были непростые, упоминались представители кировского губернатора, акционеры других связанных с СМЗ компаний.

Дальше конфликт только набирал обороты. Начались суды: компания, подконтрольная миноритариям взыскивала 330 млн руб. задолженности с СМЗ.

Все разрешилось после того, как партнеры Кондрашева выкупили пакеты у бунтующих миноритариев. Вроде как деньги для выкупа предоставил сам Кондрашев, а обеспечением были как раз акции.

В 2016 акционеры выкупили акции со своих же кипрских фондов. Образовалась актуальная структура акционеров. Считалось, что на тот момент Кондрашев полностью контролировал предприятие.

И вот, корпоративные конфликты затихли, но начались разбирательства с государством.

ФАС опомнилась спустя два года и подала в суд на акционеров СМЗ. Суть в том, что в 2014 году, когда Кондрашев снова стал мажоритарным акционером СМЗ, он купил акции через кипрские фонды. СМЗ — стратегическое предприятие, и закон обязывает зарубежных инвесторов запрашивать согласие правкомиссии на приобретение контрольного пакета. Этого не было сделано, соответственно закон был нарушен.

Самое интересное, что к моменту разбирательства, основными владельцами компании уже были физические лица. Получается суду надо было отменить сделки, совершенные и в 2014 году, и в 2016. Это невозможно было сделать, так как фонды, продававшие СМЗ в 2014 году, на момент возбуждения дела уже были ликвидированы.

Вернуть все как было не получилось, но как-то наказать акционеров надо. В итоге суд лишил Петра Кондрашева (24%), Тимура Старостина (25%) и Сергея Кирпичева права голоса по принадлежащим им акциям. При этом они остаются владельцами акций и могут получать дивиденды. Игоря Пестрикова с его 24,99% акций решение суда обошло стороной. Свой пакет он купил в 2016 году напрямую у миноритариев, а не у фондов Кондрашева.

С этого момента прокуратура начала активно копать под СМЗ, что вылилось в дальнейшую национализацию завода. В октябре 2021 года Генпрокуратура РФ, действуя в интересах Росимущества, обратилась в Арбитражный суд Пермского края. Оказалось, что в 1992 году компания была незаконно приватизирована.

По закону, как считают прокуроры, предприятие должно было приватизироваться по специальному регламенту, так как оно работало с радиоактивными материалами и отходами. Приватизация была возможна только по разрешению Правительства РФ.

В 2022 году суд изъял 89% акций у крупнейших акционеров в пользу Росимущества. А в 2023 году предприятие уже передали «Росатому».

Несколько интересных моментов:

Акционеры в феврале 2022 года решили вывести с компании деньги через дивиденды. Была объявлена рекордная выплата в 2870 руб. на акцию. На тот момент доходность была в районе 31%. Но Генпрокуратура вовремя спохватилась и через суд запретила рассматривать вопрос о дивидендах на акционерном собрании. Раз с дивидендами не прокатило, надо действовать по-другому… Видимо так подумал один из акционеров — Игорь Пестриков. Он договорился с гендиректором СМЗ о том, что он возьмет у завода займ на 250 млн руб. Займ не был зарегистрирован в налоговой и выдавался без решения совета акционеров и без экспертизы юридической и экономической службы завода, при этом было сомнительное обеспечение. В итоге 1 июня сделка была проведена. И в этом же месяце гендиректора задержала полиция, сейчас он в СИЗО. А Игорь Пестриков объявлен в международный розыск.

Кстати, Ловозерский ГОК также перешел к «Росатому».

А что с рядовыми акционерами?

В конце августа 2022 года прокуратура Пермского края решила через суд истребовать акции СМЗ уже у миноритариев. Сначала фигурировало 512 акционеров, в 2023 году к списку добавили еще 1868. Причина изъятия все та же — незаконная приватизация. Некоторым акционерам СМЗ уже пришли письма от прокуратуры. Когда всех оповестят, суд рассмотрит вопрос об изъятии.

«Московская биржа» 7 ноября приостановила торги акциями СМЗ на неопределенный срок. Это связано с решением суда о том, что регистратор не может вносить любые изменения в реестр в отношении акций, принадлежащих ответчикам по делу об изъятии акций в пользу государства. Проще говоря, «Мосбиржа» перестраховалась. Нельзя было допустить, чтоб кто-то из привлеченных акционеров начал лить акции в рынок. При этом можно попробовать продать акции на внебирже, о возможности этого нужно узнавать у брокера. На форумах пишут, что покупателя надо искать самостоятельно. Важно, что 512 акционеров, которые были в первом иске уже ничего не смогут сделать с акциями, так как введен запрет на изменения в реестре. Но остальные 1868 вполне могут распоряжаться ими и попытаться продать бумаги.

Какие перспективы?

Суд не удовлетворит иск прокуратуры, торги возобновятся, миноритарии останутся, а мажоритарным акционером будет Росатом. Пожалуй, самый оптимистичный сценарий. Суд не удовлетворит иск прокуратуры, Росатом выкупает акции у миноритариев и компания уходит с биржи. Тоже неплохой вариант. Суд удовлетворит иск прокуратуры, акции конфискуют и передадут в Росатом, компания уйдет с биржи. Самый пессимистичный сценарий.

Похожая ситуация была недавно с «Башкирской содовой компанией». Там также у мажоритариев изъяли 95,72% акций из-за незаконной приватизации. При этом акции миноритариев не трогали, но там и не было иска к ним.

Итоги

Изъятие акций у крупных акционеров в пользу государства — это диссонансное и нетипичное событие для российского рынка. С одной стороны все выглядит так, как будто компанию просто «отжали». Учитывая, что незаконная приватизации была целых 30 лет назад — за это время сменилась куча акционеров.

С другой стороны, из истории компании становится понятно, что в корпоративном плане управление оставляло желать лучшего. СМЗ производит важную для государства продукцию. На отрасль редкоземельный металлов возлагают большие надежды и хотят развивать. А акционеры крупнейшего предприятия в отрасли постоянно конфликтуют и нарушают закон. По факту, почву для изъятия акций начали готовить еще в 2016 году.

Главный вопрос в том, не станет ли это только началом для российского рынка. Уверен, если сильно захотеть и покопаться, можно найти и другие приватизированные с нарушениями предприятия. Но, мне кажется, массовой национализации не будет. Если бы СМЗ был образцовым заводом с грамотным руководством, без мутных владельцев и конфликтов, и его бы национализировали — тогда стоило бы волноваться.

Другой вопрос — миноритарии. Если у них отберут акции, то это будет просто провал. ЦБ пытается привлечь частных инвесторов на фондовый рынок, а прокуратура Пермского края изымает у них акции. Звучит как анекдот, но пока так и происходит. Очень надеюсь, что ситуация решится положительно для рядовых инвесторов и акции СМЗ продолжат торговаться. Сейчас 80% оборота на бирже делают именно физические лица. Если не защищать их права, то ни о каком развитии фондового рынка в России речь идти не может.

Говорить о привлекательности и потенциале акций СМЗ в текущей ситуации нет смысла. В целом, завод уникальный для российского рынка, обладает большой и востребованной продуктовой корзиной. Финансовое состояние у компании хорошее: минимум долгов, рекордные выручка и прибыль. Однако это в первую очередь заслуга конъюнктуры, а не менеджмента. Цены на металлы резко выросли, что повлекло за собой рост выручки и рентабельности. Производство же не растет 6 лет. Возможно, при грамотном руководстве Росатома СМЗ ждет подъем.