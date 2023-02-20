Рынок электромобилей: текущее состояние и прогноз развития

В статье: разбор рынка легковых автомобилей, прогноз продаж электрокаров и анализ производителей, чьи акции доступны российским инвесторами.

О рынке легковых авто

Последние четыре года были непростыми для автомобильной промышленности. Мировые продажи легковых автомобилей из года в год неуклонно снижались сначала из-за экономической нестабильности, потом пандемии, мирового энергетического кризиса, и только в 2021 году рынок продемонстрировал отскок. Согласно базе данных Knoema мировые продажи легковых авто в 2021 году составили 56,4 млн единиц, что по-прежнему на 20% меньше, чем на пике. Азиатский регион показал наилучшую динамику и скорее всего продолжит в том же духе.

Основная причина так полагать — прогнозируемый прирост населения. Ожидается, что до 2050 года Азия вместе с Африкой будут оставаться основными контрибьюторами мирового роста населения, после чего Азия начнет сдавать свои позиции, но до того момента производители автомобилей успеют получить выгоду от этого роста.

В настоящее время на азиатский регион приходится 61,2% мировых продаж автомобилей, и согласно вышеупомянутым прогнозам его доля продолжит расти. По этой причине инвесторам следует уделить больше внимания производителям автомобилей из Азии, особенно тем, кто выпускает электромобили (EV).

Рынок электроавтомобилей

Несмотря на проблемы в автомобильной промышленности, продажи EV все это время росли. В 2021 году их доля в мировых продажах увеличилась более чем в два раза, с 5,5% до 11,7%, а общее число проданных авто составило 6,7 млн единиц против 3,2 млн годом ранее.

*BEV — аккумуляторный электромобиль, PHEV — гибриды.

Есть большая вероятность, что эта тенденция продолжится. Данные EV Volumes показывают, что продажи электромобилей в 2022 году выросли на 55%, но эту информацию еще предстоит подтвердить.

* Расхождения с данными выше вызваны различием в методах расчета

Основные продажи EV приходятся на Китай. В 2021 году там было продано 3,4 млн электроавтомобилей, это 50% всего рынка. По сравнению с прошлым годом рост продаж составил 155%, значительно больше, чем в Европе (+66%).

Прогноз роста рынка EV

Общий консенсус-прогноз для легковых электромобилей можно увидеть в таблице ниже. Ожидается, что ежегодные продажи EV будут расти в среднем на 21,7% и к 2030 году составят 39 млн единиц. Поскольку в 2022 году их рост уже оценивается в 55%, а общие продажи 10,5 млн единиц, этот прогноз не кажется слишком оптимистичным.

Главные бенефициары тренда по-прежнему производители из Азии.

Графически прогноз выглядит следующим образом:

Мировые продажи легковых автомобилей будут колебаться от 60 до 70 млн единиц в год (на графике сред. 65 млн)

EV будут постепенно вытеснять с рынка автомобили с ДВС, и к 2030 году их доля составит 60%.

*ДВС – двигатель внутреннего сгорания

Бенефициары тренда, кого может купить инвестор из РФ

Компании, которые могут извлечь выгоду из перехода на EV, показаны на графике ниже. Лидером по продажам электроавтомобилей остается Тесла, но если включить еще гибриды (PHEV), то китайская компания BYD их опережает. Вообще, низкие темпы роста Tesla в этом году настораживают. Маск обещал мировое лидерство, но похоже не судьба.

К сожалению, инвесторам из России доступны только шесть компаний из списка выше. Акции двух из них относятся к категории H и дают меньше прав, чем акции категории А, поэтому фактически у нас для рассмотрения всего четыре. Они выдели зеленым.

Поверхностный анализ этих компаний показывает, что наиболее интересной из них является Li auto. У них самые высокие темпы роста выручки, огромные денежные резервы и относительно хорошая маржа, но это компенсируется высокими мультипликаторами.

Geely не интересен из-за низких темпов роста, плюс у них 50% производства это ДВС. Остальные компании убыточны, маржа по EBITDA около -20%. Но на самом деле они все достойны более детального разбора.

В юанях, млрд Geely NIO XP Li Auto Capitalization 104 122 60 172 Revenue 114 39,9 29,2 38,2 EBITDA 3,4 -7,2 -6 -0,97 Net Income 3,9 -9,6 -7,3 -1,9 Мультипликаторы P/S 0,91 3,06 2,05 4,50 P/EBITDA 30,6 -16,9 -10,0 -177,3 P/E 26,7 -12,7 -8,2 -90,5 Финансовые коэффициенты Revenue Growth 6,13% 81,04% 151,44% 498,06% EBITDA margin 2,98% -18,05% -20,55% -2,54% Net Debt -23,51 1,7 -36,51 -39,7

По количеству проданных электромобилей первое место принадлежит Geely. В 2022 году их продажи составили 329 тыс. ед., что в три раза больше, чем годом ранее (100 тыс. ед.). На втором месте находится Li Auto, 133 тыс. ед., +47 г/г. Остальные производители находятся примерно на таком же уровне, что и Li Auto, но темпы их роста замедлились.

Заключение

Ожидается, что продажи электроавтомобилей продолжат расти высокими темпами, и к 2030 году их доля в мировых продажах составит 60%. Азия - будет основным регионом реализации EV, поэтому стоит особое внимание уделить производителям из этого регионам.

Российским инвесторам, которые хотят инвестировать в EV, доступны только четыре компании: Geely, NIO, XPeng, Li Auto. Среди них наиболее интересной кажется последняя, у Li Auto хорошие темпы роста и относительно неплохая маржинальность, но это компенсируется высокими мультипликаторами. Менеджмент компании обещал 28 февраля раскрыть годовую отчетность с их планами. Подписывайтесь на канал, чтоб не пропустить разбор.