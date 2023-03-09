ПИФ на недвижимость: обзор рынка
- 9 Марта 2023
Пару лет назад я уже делал статью по фондам недвижимости на «Мосбирже». Но с того момента многое изменилось: появились новые фонды, возросла популярность и, соответственно, ликвидность. Сегодня мы рассмотрим самые интересные, на мой взгляд, ЗПИФы недвижимости, которые можно купить на «Московской бирже».
С фондов можно получать стабильный доход и диверсифицировать свой портфель. Преимущество данного способа инвестирования в недвижимость заключается в том, что оно реально пассивное. То есть вам не нужно искать объект вложения, не нужно следить за ним, за арендаторами и т.д. За вас все сделают управляющие, конечно, взяв за это комиссию.
«ПНК Рентал»
Про ПНК я подробно рассказывал в отдельной статье. Фонд инвестирует в индустриальную недвижимость, а именно в склады. Объекты есть в нескольких городах России, преимущественно в Москве. ПНК заключает долгосрочные договоры аренды складов с крупными компаниями, такими как «Озон», «Детский мир», «Вкусвилл».
Сегодня посмотрим, что изменилось с момента прошлой статьи.
Стали платить дивиденды ежемесячно
Это определенно к лучшему для инвесторов. Суммарный дивиденд за последние 12 мес. составит 214,7 руб. на пай, что дает доходность в размере 10,7%.
Ранее доходность была около 12%, но в октябре паи резко выросли в цене и не хотят падать. Сейчас паи торгуются на бирже с премией к СЧА в 15%.
Почему так произошло? Цепочка событий примерно следующая:
фонд планировал купить новый склад, так как пайщиков становилось все больше;
совершить покупку не удалось;
фонд перестал выпускать новые паи;
теперь купить паи можно только на бирже, где предложение ограничено. А спрос после перехода на ежемесячные дивиденды вырос;
также есть клиенты УК (управляющая компания), у которых по договору прописано автоматическое реинвестирование дивидендов. Так как фонд прекратил выпускать паи, УК также стала покупать паи на бирже для своих клиентов.
В итоге спрос превысил предложение и цена паев на бирже отвязалась от СЧА. Пока что нет новостей о возобновлении выпуска паев.
Последний комментарий управляющего по данной ситуации:
«Альфа-Капитал Арендный поток»
Фонд инвестирует в коммерческие помещения, которые потом сдает продуктовым магазинам «Пятерочка». Стратегия выглядит достаточно надежной:
надежный арендатор. У продуктового ритейла независимо от экономических и политических условий есть клиенты;
по сути УК и X5 Retail Group, арендодатель и арендатор входят в один консорциум «Альфа Групп»;
нет проблем с поиском арендатора;
ежегодная индексация арендной платы на инфляцию.
На данный момент в портфеле фонда 6 объектов в Москве.
Дивиденды фонд платит ежемесячно. Годовая доходность, если смотреть по биржевому курсу, составляет около 9%.
Я не зря уточнил про биржевую стоимость паев, так как там они торгуются с дисконтом в 16%. Раньше разница была еще больше. Это связано с тем, что после запуска, фонд не сразу смог найти подходящие помещения для покупки. Из-за этого большая часть средств была инвестирована в государственные облигации, которые на тот момент давали низкую доходность.
Сейчас почти все средства находятся в недвижимости, арендные платежи идут и цена паев сокращает дисконт к СЧА.
«Рентный доход» от Сбережения плюс (ВТБ)
Этот фонд также инвестирует в коммерческую недвижимость. Среди активов есть два склада от PNK и помещения в бизнес центре SKYLIGHT в Москве.
Если склады можно назвать достаточно стабильным источником арендных платежей, то помещения в бизнес-центре, как показала пандемия, в этом плане отстают. Для минимизации рисков фонд заключает долгосрочные договоры. При этом 94% площадей арендует одна компания — VK Group.
Фонд платит дивиденды ежеквартально. Доходность составляет 9,6% годовых к биржевой цене.
В 4-м квартале 2022 года фонд провел сплит паев, и уменьшил цену в 3 раза, сделав его доступнее для инвесторов.
Доля недвижимости в составе СЧА по итогам 2022 составила 96%.
ЗПИФы от «Паруса»
УК сформировала уже 3 ЗПИФа недвижимости. Работает компания только со складами. Один склад — один фонд.
Отличительные черты всех фондов:
ежемесячные дивиденды;
основной актив — склад;
только для квалифицированных инвесторов.
Статус квалифицированного инвестора необходим, потому что УК использует заемные средства для покупки объектов. Ранее стратегия заключалась в постепенном погашении кредита за счет новых пайщиков. В 2022 году стратегия поменялась.
Сейчас УК не стремится погашать долг. Арендные платежи уходят на оплату процентов по кредиту и на дивиденды пайщикам. Кредит по истечению определенного срока просто рефинансируют.
С одной стороны это увеличило дивидендную доходность, а с другой появились новые риски. Например, если банк не захочет рефинансировать кредит или рефинансирует, но на плохих условиях. В таком случае УК может выпустить дополнительные паи и размоет доходность, либо временно перестанет платить дивиденды. Из-за подобных рисков ЗПИФы Паруса доступны только квалам.
В целом, УК утверждает, что отношения с кредиторами у них хорошее и все заинтересованы в продолжении сотрудничества.
Паи ЗПИФа «ПАРУС-ОЗН» уже распродали и больше выпускать не будут, так как 1 фонд — 1 актив. Следовательно цена пая на бирже подросла до 6540 руб., цена размещения была 6300 руб.
ЗПИФ «ПАРУС-НОРДВЕЙ» пока еще размещается и какое-то время цена на бирже будет фиксированная — 1000 руб. УК прогнозирует доходность в размере 25% с учетом дивидендов и роста стоимости пая.
Современные фонды недвижимости «Коммерческая недвижимость» («Сбер»)
Один из ЗПИФов недвижимости от «Сбера». Фонд инвестирует в коммерческую и жилую недвижимость. Сейчас в составе нежилые помещения в жилом доме и несколько квартир. При этом доля денежных средств в составе фонда более 50%.
В других фондах «Сбера» доля денег еще больше.
Фонд выплачивает дивиденды раз в полгода, доходность за 2022 год составила 8,4%. Учитывая, что более половины средств хранятся на депозитах, стоит ожидать снижения дивидендов в 2023 году, так как ставка находится на более низком уровне по сравнению с 2022 годом.
На бирже паи торгуются с премией к СЧА в 54%. Сложно объяснить такой сильный разрыв. Возможно, это связано с низкой ликвидность, несмотря на небольшую цену пая.
Сводная таблица
Фонд
ISIN
Активы
Цена пая
Дисконт/ премия к СЧА
Комиссия
Дивиденд
Прирост пая за год
Доходность
% недвижимости в СЧА
Альфа-Капитал Арендный поток
RU000A101HY7
street-retail
259000
-16,10%
1,80%
9,20%
2,80%
12,00%
93%
ЗПИФ РД
RU000A102N77
БЦ и склады
100000
-12%
2,00%
9,60%
5,20%
14,80%
96%
ПАРУС-ОЗН
RU000A1022Z1
Склад
6540
-
0,50%
9,10%
4,60%
13,70%
100%
ПАРУС-НОРДВЕЙ
RU000A104KU3
Склад
1000
-
0,50%
10,10%
0
10,10%
100%
Коммерческая недвижимость
RU000A0ERGA7
Жилые и нежилые помещения
310
54%
1%
8,40%
98%
106%
56%
ПНК Рентал
RU000A1013V9
Склады
2005
15%
0,25%
10,70%
15,50%
26,20%
99%
Раньше самым привлекательным ЗПИФом был «ПНК Рентал» за счет стабильности и высокой доходности. Сейчас его преимущества сохранились, даже несмотря на премию к СЧА. Тем не менее, существует риск снижения стоимости на бирже, когда фонд снова начнет выпускать паи. Поэтому я не стал бы сейчас формировать основную часть позиции.
Для квалифицированных инвесторов привлекателен фонд «ПАРУС-НОРДВЕЙ». У него хорошая дивидендная доходность, и потенциал роста стоимости пая после окончания размещения. Но стоит учитывать риски из-за кредитного плеча. Рядовым инвесторам можно присмотреться к ЗПИФам от Альфы и ВТБ. У Альфы остается большой дисконт к стоимости СЧА и понятная стратегия. Есть только проблемы с высокой ценой и ликвидностью на бирже. У ЗПИФ «РД» также есть дисконт и цена пая не такая большая.
От ЗПИФа «Коммерческая недвижимость» я бы держался подальше.