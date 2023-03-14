HeadHunter опубликовал отчетность за 2022 год, основные результаты следующие:

Выручка 18,1 млрд рублей, +13,3% г/г.

EBITDA 9,16 млрд, +5,9% г/г.

EBITDA margin 50,4%., в прошлом году 54,2%.

Чистая прибыль 3,7 млрд рублей, -32,7%.

Чистый долг/ EBITDA -0,2х, пред. 0,1х.

Год для компании был непростой, прошли его с потерями в прибыли, но они в основном связаны с переоценкой валюты и обесценением доли в дочерних компаниях. Если судить по свободному денежному потоку (FCF), то этот год был даже немного лучше предыдущего. FCF составил 6,7 млрд против 6,4 млрд рублей в 2021 году.

Однако, это не главное. Основное внимание сейчас стоит сосредоточить на сжимающемся рынке свободных кадров. Отношение активных резюме к открытым вакансиям сейчас на низком уровне (см. индекс HHRU). В такие периоды HeadHunter обычно увеличивает свою выручку высокими темпами.

Примечание: HeadHunter пересмотрел значение индекса, поэтому график выше отличается от предыдущих публикаций

В качестве подкрепления этого утверждения внизу разместил график. Как можно увидеть в периоды снижение индекса (сокращения свободных кадров), выручка растет более высокими темпами. Обратите внимание на 2 и 3 кварталы 2021 года, а также на 3 кв. 2022 года. Если прогнозировать изменение выручки из коэффициента регрессии, то в 1 квартале 2023 года она может вырасти на 11,3% (значение среднее).

В абсолютных цифрах это означает рост выручки в 1 квартале 2023 года до 5,5 млрд рублей, +23,5% г/г. Такой результат вполне мог бы оживить бумагу и привести ее к росту.

Однако, компания сохраняет свою прописку на Кипре, поэтому покупать ее стоит на свой страх и риск. Плюс сохраняются технические проблемы с выплатой дивидендов. Альфа-Банк утверждает, что в первом полугодие их ждать не стоит. Тем не менее компания остается недооцененной для монополиста. Краткосрочно все также считаю, что котировки до могут вырасти 1800 рублей.