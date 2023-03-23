Методы расчета доходности портфеля (видеоверсия)

Наиболее популярные методы расчёта доходности портфеля с учётом пополнений и снятий:

Методы Дитца (простой и модифицированный);

Доходность, взвешенная по деньгам (ЧИСТВНДОХ или XIRR);

Доходность, взвешенная по времени.

У каждого метода есть свои особенности, преимущества и недостатки. Более подробнее с методами расчёта доходности портфеля, а также со сравнением доходностей, полученных разными способами, вы можете ознакомиться в статье.