БСПБ: отчет за 2022 год и дивиденды

Совет директоров БСПБ рекомендовал выплатить 21,16 рубля на одну акцию, что при текущей цене в 155 рублей дает 13,65% дивидендной доходности. Предполагаемая дата выплаты — 10 мая 2023 года.

Банк в очередной раз удивил своими результатами. Однако, рост акций на 27.03 приостановился. Некоторые инвесторы предполагают, что это разовая выплата и её повторения в следующем году ждать не стоит. В статье проверим насколько это утверждение правдиво и поговорим о перспективах акций на данный момент.

Разбор отчета по РСБУ за 2022 год

Кредитный портфель банка вырос всего на 3,6% в этом году, с 622 до 644 млрд рублей. Однако, за счет роста ключевой ставки процентные доходы показали динамику лучше, увеличившись на 52% г/г, с 45 до 68,3 млрд рублей. Процентные расходы тоже выросли, но меньше, чем у того же Тинькофф, что позволило сохранить прибыльность на достаточно высоком уровне.

Как итог чистый процентный доход вырос на 37,5%,с 29,3 до 40,3 млрд рублей. Наверное лучший результат среди самых крупных публичных банков.

Удивительно, что резервы почти не выросли. Хотя у других банков они в лучшем случае удвоились. По итогам года 6,8 млрд, что всего на 30,7% больше, чем в прошлом году.

Вот здесь точно можно сказать, что это самое лучше изменение по резервам, из тех что я видел в этом году.

В результате низкого резервирования чистые процентные доходы после резервов выросли на 38,5%, с 24,1 до 33,4 млрд рублей. Скорее всего в 2023 году положительная динамика по ним сохранится.

Комиссионные доходы резко выросли с 11,9 до 16,9 млрд рублей, в то время как расходы по ним слегка сократились. К сожалению, банк не раскрыл эту статью подробно, поэтому утверждать смогут ли они повторить такой же результат в следующем году я бы не стал. Скорее всего, как и у Тинькофф, огромный вклад внесли комиссии по обмену валюты, поэтому в 2023 году можно ожидать их снижения.

Год к году чистые комиссионные доходы выросли на 52%, с 9,8 до 14,9 млрд рублей. В 2023 году ожидаю их на уровне 12 млрд рублей.

Чтобы понять, насколько стабильны результаты БСПБ, нужно взглянуть на общую структуру доходов. Как мы уже установили, у ЧПД после резервов поводов для падения нет в следующем году. С чистыми комиссионными доходами (ЧКД) ситуация неопределенная, скорее всего они снизятся. Зато с прочими статьями все кажется очевидным. В 2022 году банк сорвал джекпот на операциях и переоценке иностранной валюты, что привело как минимум к 31 млрд рублей дополнительных доходов. Само руководство эти статьи в отчете не раскрыло, но из доступных данных их можно высчитать. По этой причине результаты следующего года с высокой вероятностью будут хуже.

Если заложить падение комиссионных и прочих доходов, то в 2023 году от банка можно ожидать 21 млрд рублей чистой прибыли. Дивиденд в таком случае составит:

При 50% распределении 22 рубля на акцию.

При 40% распределении 17,6 рубля на акцию.

При 30% распределении 13,2 рубля на акцию.

Достаточность капитала сейчас высокая (18,1% базовая и 20,3% общая), поэтому есть шансы, что распределят больше 30%. Но если даже пойдут по нижней границе, то я бы не сказал, что 13,2 рубля при текущей цене это мало. Скорее более-менее справедливо, поэтому есть смысл держать акции, а если ожидать позитива, то активно покупать.

Заключение

Банк в этом году показал выдающиеся результаты за счет дополнительных доходов с прочих статей, но в следующем году они с высокой вероятностью сойдут на нет, поэтому отчет за 2023 год будет слабее. Тем не менее БСПБ продемонстрировал достаточно стабильно динамику по остальным статьям, вроде ЧПД и ЧКД, плюс сохранил достаточность капитали на высоком уровне, что позволяет ожидать 13,2 рубля дивидендов на акцию при распределении по нижней границе. В таком случае вполне есть смысл держать акции, а если ожидать более высоких выплат, то и активно покупать.

В общем и целом, банк «Санкт-Петербург» мне продолжает нравиться. Даже если результаты следующего года будут хуже, я все еще вижу смысл в удержании его акций, но тут каждый должен решать самостоятельно. Возможно, продажа БСПБ с покупкой Сбера имеет больше смысла.