Строительный сектор: статистика за февраль 2023

Центральный банк выпустил статистику по выдаче ипотечных кредитов за февраль. В статье разберем как обстоят дела в секторе, и есть ли смысл сейчас покупать застройщиков.

Разбор статистики

После просадки в январе объемы выдаваемых жилищных кредитов вернулись на прежний уровень и составили 422 млрд рублей, что на 11,5% ниже значений аналогичного периода прошлого года. Количество выдаваемых кредитов упало на 15,5% г/г, с 136 до 115 тыс. В совокупности два фактора указывают на сохранение слабого спроса на недвижимость в стране, а это аргумент в пользу воздержания от покупки застройщиков до лучших времен.

Доля просроченной задолженности продолжает падать, на конец февраля составила 0,41% — рекордно низкое значение. Однако, стоит понимать, что доля просрочки падает из-за растущих объемов выдачи ипотеки (зеленые столбцы). В абсолютных цифрах она стабильно держится в районе 60 млрд рублей.

Средний размер кредита в феврале составил 3,68 млн рублей — продолжает находиться примерно на одном и том же уровне с апреля 2022 года. Скорее всего текущий боковик сохранится долго. Возможно, даже небольшое снижение, если цены начнут падать. Хорошая новость для покупателей, плохая для застройщиков. Может привести к замедлению роста выручки и снижению маржинальности.

Средний срок ипотеки в феврале составил 287,4 месяца (24 года) — небольшое снижение с декабря, но тренд тревожный. Если реальные доходы населения не начнут расти, то сроки ипотеки так и продолжат растягивать. Тридцать лет за квартиру не за горами.

Время низких ставок прошло. Средняя ставка по ипотечному кредиту в феврале выросла до 8,05%. Это скорее очередной аргумент в сторону ослабевания спроса на недвижимость. Пока ставку не понизят, ситуация для девелоперов будет оставаться напряженной.

Ситуация в Москве и Санкт-Перетбурге

В Москве объемы выдаваемых кредитов не восстановились и находятся на уровне примерно на 17% ниже, чем в предыдущие периоды. В Московской области ситуация чуть-чуть получше, там объемы ниже всего на 11%. Хорошая новость для девелоперов специализирующихся на доступном жилье, вроде «Самолета». У них там еще много проектов строится.

В Санкт-Петербурге ситуация такая же как и в Москве, текущие объемы выдаваемых кредитов в среднем на 18% ниже значений прошлого года. В Ленинградской области падение меньше, всего 12%. Можно сказать, что области в этом году стабильнее.

Заключение

Обстановка на рынке недвижимости продолжает быть неопределенной. Очень много факторов сейчас говорят о том, что инвестиции в застройщиков не лучший вариант. Объемы выдаваемых ипотечных кредитов слабые, ставка высокая, цены на недвижимость еще могут снизиться. Если не брать в расчет какие-то конкретные случаи, то от акций застройщиков я бы воздержался, пока не выйдет более оптимистичная статистика.