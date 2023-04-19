IPO «Генетико»: обзор компании и оценка

Совсем немного времени осталось до первого российского IPO в 2023 году. 25 апреля на Мосбирже будет размещаться компания из сектора биотеха — «Генетико». Попробуем разобраться в бизнесе и услугах дебютанта и посмотрим чем привлекателен рынок генетических исследований.

Сразу предупреждаю, я не ученый и не врач-генетик. Разобраться во всех тонкостях деятельности такой компании неподготовленному человеку сложно. Я постарался для себя понять, чем занимается «Генетико» и рассказать вам это простым языков по мере возможности. В тексте могут быть ошибки и несостыковки в научном или медицинском плане, заранее извиняюсь.

«Генетико» — компания, работающая в сфере медицинской генетики. «Генетико» проводит диагностику и скрининг генома человека с помощью своих тест-систем. Также компания разрабатывает препараты для лечения редких заболеваний.

«Генетико» — это одна из дочек ИСКЧ. ПАО «ИСКЧ» занимается разработкой и интеграцией в практическую медицину инновационных лекарственных средств и высокотехнологичных услуг. Реализуемые проекты охватывают различные направления в данной области:

Биофармацевтика.

Генетика (медицинская и репродуктивная).

Биострахование.

Регенеративная медицина.

Генная терапия.

Эстетическая медицина (SPRS-терапия).

У «Генетико» есть 4 лаборатории, которые разделены по направлениям деятельности.

В каких случаях пользуются услугами «Генетико»:

Диагностика при редких (орфанных) заболеваниях. Около 80% редких заболеваний — генетические. Исследования при онкологии. В некоторых случаях генетическая диагностика позволит подобрать оптимальный метод лечения. Раньше сначала лечили одним способом, если не получалось — отправляли на генетическое исследование, чтобы понять, почему не работает. Теперь все чаще сначала отправляют на исследование. Планирование беременности, можно определить факторы бесплодия. Беременность, начиная с 10-й недели. Генетическое исследования позволит понять, есть ли у плода хромосомные аномалии. ЭКО (искусственное оплодотворение). «Генетико» тестирует эмбрионы, полученные в процессе ЭКО на предмет наследственных заболеваний. Таким образом, можно существенно повысить эффективность ЭКО и снизить вероятность рождения ребенка с хромосомными аномалиями. Направление от врача. Цель — определить генетическое ли заболевание. Обычный чекап на потенциальные генетические заболевания, особенности организма.

Грубо говоря, «Генетико» — это лаборатории, которые исследуют анализы, по типу какого-нибудь «Инвитро», только со специализацией на генетике. Также есть направление биотеха с разработкой препаратов.

Рынок

«Генетико» называет себя лидером рынка генетического тестирования, но не раскрывает свою долю. На самом деле на рынке немало игроков, но есть сегментация.

Производители компонентов — делают компоненты для тест-систем, с помощью который и производится диагностика.

Есть также производители тест-систем. «Генетико» этим тоже занимается.

И есть сами лаборатории, которые с помощью тест-систем и анализов получаются и интерпретируют результаты.

Отдельно стоит выделить производителей оборудования для генетических исследований. Такое оборудование называют секвенаторы и его обычно поставляют из-за рубежа. В России плохо развито производство, но его планируют наращивать .

Важно уточнить, что на этом рынке есть «попса» и медицина. Под “попсой” понимается исследования на генетический профиль человека: что ему лучше кушать, каким спортом заниматься, откуда он родом и т.д. Такими исследованиями часто занимаются федеральные сети, как «Инвитро» и «Хеликс». «Генетико» данное направление не особо развивает и сосредотачивается на исследованиях, полезных с медицинской точки зрения.

Помимо частных лабораторий генетическими исследованиями занимаются и государственные.

Таблица не самая актуальная, но нормальных свежих исследований я не нашел.

Основные драйверы роста «Генетико» связаны как раз с особенностями рынков.

Общий драйвер для всех направлений — низкая степень проникновения.

Преимплантационное генетическое тестирование (ПГТ) — крупнейшее направление компании

Это исследование эмбрионов на наличие генетических нарушений при ЭКО.

Как правило при ЭКО оплодотворяется не одна яйцеклетка и получаются несколько эмбрионов. Для того, чтобы понять, у какого из них нет отклонений и с каким оплодотворение пройдет максимально успешно, используется ПГТ. ПГТ увеличивает шансы на удачное ЭКО в два раза, что немало.

В России ЭКО уже достаточно распространено. Этим активно занимается «Мать и Дитя». Но в плане ПГТ есть куда расти, если сравнивать с США.

Неинвазивный пренатальный тест (НИПТ)

Похожий тест, но он уже не связан напрямую с ЭКО. НИПТ более широкий и используется для выявления аномальных патологий плода на этапе беременности. В России это направление достаточно слабо развито. Хотя в некоторых странах НИПТ вводят на обязательной основе при наблюдении беременности.

Основной драйвер роста НИПТ в России — включение исследования в ОМС. Насколько это реалистично — сложно сказать, еще сложнее по срокам.

На данный момент большая часть пренатальных тестов и так финансируется государством. Другой вопрос, что количество этих тестов в целом небольшое.

Онкогенетика

Нужна для определения профиля опухоли и подбора терапии для пациента.

Как я уже говорил, онкогенетика используется далеко не при всех видах заболеваний. Доля проникновения на российском рынке крайне мала по сравнению с США и Китаем.

«Генетико» прогнозирует рост рынка РФ чуть ли не в 10 раз за 5 лет. Основном драйвером роста будет выступать дальнейшее включение методов исследования рака с использованием NGS в ОМС.

Орфанные препараты

На данный момент у «Генетико» нету даже препаратов-кандидатов для лечения орфанных заболеваний. Начать разработку планируется как раз за счет средств, привлеченных во время IPO.

«Генетико» планирует сотрудничать с генно-терапевтическими стартапами и создать 2-3 препарата

Возможность развить биотех-направление звучит перспективно. Но это непредсказуемый рынок. Чтобы препаратом начали пользоваться, он должен пройти стадию разработки и одобрения. Это может растянуться на долгое время.

Стоит отметить, что у «Генетико» на самом деле мало опыта в разработке подобных препаратов. В группе ИСЧК разработали только один геннотерапевтический препарат и то, более 10 лет назад.

Перспективы, конечно, красивые, но давайте посмотрим на бизнес компании на данный момент.

Финансовые показатели

С 2019 года выручка «Генетико» находится в стагнации. Операционная рентабельность бизнеса в последние три года отрицательная.

В 2020-2021 году на компании сказалась пандемия. Еще по отчетам «Мать и Дитя» мы знаем, что врачи массово рекомендовали отложить процедуру ЭКО. Также в эти годы рождаемость в РФ в целом падала.

В 2022 году началась СВО, потребительский спрос снизился, часть репродуктивного населения релоцировалось.

В 2022 году компания помимо выручки сократила и расходы, что помогло снизить операционный убыток. Операционный денежный поток стал положительным.

Капитал компании имеет более впечатляющую динамику. Стабильно растут результаты исследований и нематериальные активы.

IPO

«Генетико» планирует разместить 12% акционерного капитала. Для этого компания проведет допэмиссию, акционеры продавать акции не будут.

На данный момент основной акционера ИСЧК владеет совокупно 93,6% акций. Оставшаяся часть у основателя ИСЧК — Артура Исаева.

«Генетико» предварительно оценивается в 1,5 млрд руб. с учетом допэмиссии, одна акция будет стоить 17,88 руб.

Средства, полученные на IPO, компания планирует распределить по 3-м направлениям:

Оценка

Компания сама себя оценивает в 1,5 млрд руб. Посмотрим много это или мало.

Сравнение с российскими компаниями

На российском фондовом рынке, компаний, связанных с медициной немного. При этом две из них — ИСКЧ и его дочка ММЦБ. ЕМС и «Мать и Дитя» я в сравнение не беру, так как профили все-таки разные.

ММЦБ занимается хранением пуповинной крови. Эта кровь может быть полезна для лечения генетических болезней самого донора в будущем. У компании 2 основных статьи дохода: выделение стволовых клеток пуповинной крови и долгосрочное персональное хранение стволовых клеток пуповинной крови.

«Фармсинтез» — российская фармацевтическая компания, занимающаяся разработкой и производством лекарственных препаратов.

Как видно из таблицы, «Генетико» проигрывает в рентабельности, но по другим показателям смотрится лучше аналогов.

Млн руб. ИСКЧ ММЦБ Фармсинтез «Генетико» Среднее Выручка 1144 255 414 313 604 EBITDA 196,1 132,1 -385,5 -15,5 -19,1 Прибыль 37,6 113,3 -512,6 -78,0 -120,6 Капитал 487 139 345 471 324 Чистый долг 446 177 600 197 408 Капитализация 8802 1358 2623 1500 4261 EV 9248 1535 3223 1697 4669 P/S 7,7 5,3 6,3 4,8 6,5 P/BV 18,1 9,7 7,6 3,2 11,8 EV/S 8,1 6,0 7,8 5,4 7,3

В сравнении была взята оценка в 1,5 млрд руб. При такой оценке компания выглядит достаточно дешево для российского рынка. Но стоит учесть, что акции ИСКЧ и «Фармсинтеза» низколиквидны и их любят разгонять спекулянты. За год акции ИСКЧ выросли на 67%, а «Фармсинтеза» на 102%.

Один из организаторов IPO приводит оценку «Генетико» относительно иностранных компаний, занимающихся генетическим тестированием.

Если сравнить с ними, то «Генетико» уже не выглядит дешевой, и справедливая оценка ниже 1,5 млрд руб.

Доходный подход

Компания пока предоставляет мало данных для построения полноценной модели. Поэтому приходится опираться на расчеты менеджмента.

Есть два сценария: оптимистичный и пессимистичный. Разница в том, что в первом учитывается включение НИПТ в ОМС с 2025 года, а во втором нет.

В обоих сценариях не учитывается создание и успешное внедрение геннотерапевтических препаратов.

Я бы не рассматривал позитивный сценарий как основной. Включение услуг в ОМС — это фактор, на который компания повлиять не может. Совершенно непонятно, когда это произойдет и произойдет ли вообще.

Пессимистичный сценарий, предполагает выход на операционную прибыль уже в 2024 году. Рост выручки обусловлен ростом рождаемости в России и ростом проникновения услуг компании. И то, и другое также не особо зависит от «Генетико».

В круге ответственности компании: создание лаборатории в Казахстане, развитие онкогенетики и создание препаратов.

Оценка компании по пессимистичному сценарию — 1,5 млрд руб.

В целом, «Генетико» выходит на IPO по справедливой оценке.

Оценка, млн руб. Потенциал Сравнительный подход. России 2087 39,1% Сравнительный подход. Мир 1250 -16,7% Доходный подход 1500 0,0% Текущая оценка 1500 -

Вывод

«Генетико» — уникальная для российского фондового рынка компания из сектора высокотехнологичной медицины и биотехнологий. Направления бизнеса очень специфичные и незнакомые для широкого круга инвесторов.

Компания позиционирует себя, как компания роста. И на самом деле потенциал для роста есть. Включение хотя бы одной из услуг в ОМС существенно увеличит рынок. Глубина проникновения услуг низкая, по сравнению с другими странами. Рост показателей может быть обеспечен расширением сети лабораторий в странах СНГ и созданием геннотерапевтических препаратов.

Однако меня смущает, что рост бизнеса и рынков сбыта, о котором постоянно говорит «Генетико», может произойти, как через 2 года, так и через 10 лет. На привлеченные средства от IPO компания, конечно, расширит свою сеть лабораторий, зарегистрирует новые тест-системы. Это даст определенный эффект. Но основные драйверы роста заключаются в государственном регулировании медицинской отрасли, а точнее в их изменении. Как быстро это произойдет — невозможно предсказать. То же касается и разработки препаратов. То есть показатели «Генетико» могут спокойно несколько лет топтаться на месте и обещанного кратного роста не будет.

На мой взгляд, в такие компании надо вкладываться на срок от 5 лет. При этом стоит учитывать, что это высоко-рискованные инвестиции. Оценка «Генетико» на IPO оправдана. Но, учитывая специфику российских размещений, есть смысл подождать снижения цены после выхода на биржу.

Стоит учесть, что «Генетико» — дочка любимого спекулянтами ИСКЧ. При низкой ликвидности (а она скорее всего будет) спокойно могут начать разгонять на малейшем инфоповоде, а то и без.