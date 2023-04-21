Как низко может пасть цена на нефть?

В спорах о ценах на нефть и их влиянии на экономики нефтедобывающих стран можно встретить аргумент, что сейчас, мол, цены высокие, а раньше, в 80-90-е они падали до таких уровней, при которых сейчас нефтяные экономики мира просто посыпались бы. Опустим вопрос, посыпались бы или нет экономики нефтедобывающих стран при снижении цен на нефть до уровня, скажем, 90-х, а лучше ответим на вопрос – каким был этот уровень.

Не секрет, что составляющей цены нефти является рента – то есть доход, получаемый после учета стоимости всех факторов производства, и рента эта бывает велика. Цены на нефть определяются спросом и предложением, а ограниченность ресурса и высокий порог входа на рынки, как по причине устоявшихся связей, так и по причине высоких потребностей в инвестициях в отрасль, не позволяют возникнуть свободной конкуренции в той мере, в которой она необходима, чтобы минимизировать рентную составляющую цены.

Себестоимость добычи

Сказанное выше призвано прежде всего обосновать точку зрения, что цены на нефть едва ли, до тех пор, пока нефть остается основой энергетического баланса, будут определяться по принципу затраты плюс норма прибыли и всегда будут сильно отклоняться от экономически обоснованного уровня.

Еще одна причина сложности определения минимальных экономически обоснованных цен на нефть, то есть полной себестоимости, состоит в большом сроке окупаемости нефтяных проектов и, зачастую, в высоких рисках с ними связанных, просчитать которые полностью невозможно. Так, легко рассчитать стоимость обслуживания месторождения и операционные затраты нефтяных компаний, однако намного сложнее обоснованно рассчитать затраты на разработку новых проектов. Поэтому разница между ценами, достаточными для обслуживания уже разработанных месторождений и ценами, необходимыми для окупаемости новых, может достигать нескольких раз.

Данные о себестоимости добычи нефти по странам сильно различаются в зависимости от источника, однако общий порядок цифр понять можно. Ниже приведены диапазоны цен добычи нефти в разных странах мира от агентства IHS Markit:

Как видим, диапазон Саудовской Аравии самый низкий, у России – средний по мировым меркам, но добыча на новых месторождениях рентабельна лишь при цене нефти свыше 60 долларов за баррель. Исследование от 2019 года, в нынешних реалиях диапазон, вероятно, выше.

Поскольку страны с низкой себестоимостью добычи обеспечить весь мир нефтью не в состоянии, рынок вынужден считаться даже с теми нефтяными странами, себестоимость добычи в которых высокая. Даже небольшое снижение добычи нефти порой оказывает существенное влияние на цены, что уж говорить о сценарии, когда целой крупной нефтедобывающей стране становится невыгодно добывать. Такое возможно в моменте, но в долгосрочной перспективе – едва ли.

Целесообразно считать себестоимость добычи нефти с учетом налогов на отрасль, однако не всегда эти налоги можно корректно учесть. Например, указанная выше себестоимость добычи нефти в Саудовской Аравии не превышает 10 долларов за баррель, однако для поддержания уровня бюджетных расходов стране нужны цены на нефть в несколько раз выше. Можно ли в таком случае считать себестоимость добычи в 10 долларов справедливой? Она говорит лишь о том, что при ценах, скажем, в 15 долларов, не обанкротится нефтяная отрасль страны. Однако при таких ценах может обанкротиться целое государство, которое «сидит на шее» у этой нефтяной отрасли.

Таким образом, можно сделать вывод, что такое понятие как «себестоимость добычи» очень абстрактно и находится для разных стран, регионов и месторождений в таком широком диапазоне, что практически в любом используемом контексте не имеет смысла.

Как же тогда быть с прогнозированием нефтяных котировок, а точнее даже хотя бы с прогнозированием границ их движения? Очевидно, попробовать обратиться к истории и статистике.

Цены на нефть по годам

Для анализа динамики цен возьмем нефть эталонной марки Brent, данные по котировкам которой можно найти за период в 30 лет. Этого достаточно, чтобы понять в каких граница менялись цены на нефть.

Источник: British Petroleum

Как видим, среднегодовая цена на нефть менялась в огромном диапазоне, от 10 долларов за баррель до 111. В моменте цены достигали и других экстремумов. Средним же значением за обозначенный период является цена 44,6 доллара. Здесь интересны два момента. Во-первых, волатильность нефтяных котировок. Несмотря на достаточно продолжительное нахождение на низких уровнях, цены на нефть все равно рано или поздно растут, поскольку период низких цен сопровождается недофинансированием отрасли, что неизбежно ведет к сокращению предложения в будущем. Во-вторых, сам уровень низких цен относителен. Понятно, что 10 долларов сейчас и 20-25 лет назад – это совершенно разные вещи. И хотя приведенная выше инфляция и корректировка на ее уровень не могут в полной мере отразить изменение стоимости нефти, оценка потенциальных границ движения цены с учетом изменения уровня цен выглядит обоснованной.

Инфляция доллара по годам

С годами цены растут, и все составляющие себестоимости добычи нефти также меняются: от стоимости оборудования и до заработной платы работников. Поскольку рынок нефти глобальный, для характеристики изменения уровня цен лучше всего подойдет долларовая инфляция, что на самом деле является допущением, ведь себестоимость в разных валютах может расти по-разному. Тем не менее такой подход наиболее близок к истине.

Источник: United States Consumer Price Index, CPI

За выбранный период инфляция в США всего два раза преодолела отметку в 5%. Тем не менее, за столь длительный период суммарный прирост цен стал существенным. Коэффициент нарастающим итогом показывает, что за рассматриваемый период цены в долларах выросли почти в 3 раза или на 186%.

Цена на нефть в текущих ценах ретроспективно

Осталось поправить нефтяные цены относительно базового периода (1983 год), и мы получим исторические величины в текущих ценах.

В столбце «Прирост до текущего года» рассчитан процент, на который нужно увеличить цену конкретного года, чтобы привести ее к уровню цен последнего рассматриваемого периода (2021 года).

Как видим, среднегодовая цена всего пару раз опускалась ниже уровня в 30 долларов в текущих ценах. Большую же часть времени котировки находились существенно выше. Средняя цена в период с 1983 по 2000 – 42,8 доллара за баррель в текущих ценах. Средняя цена в последние 20 лет рассматриваемого периода – 81 доллар за баррель.

Графически это можно изобразить так:

Так что нынешний уровень цен, даже без учета высокой инфляции доллара, является для нефтяных котировок средним. В краткосрочной или, если начнется полноценная рецессия, в среднесрочной перспективе, котировки могут обвалиться, однако минимум среднегодовых цен находится сейчас на уровне 30-35 долларов за баррель. Изменить расклад может только существенный дисбаланс спроса и предложения, причиной которому могут стать либо мощнейший экономический кризис, либо энергетическая революция, кардинально меняющая роль нефти в энергетическом балансе. В статичной же картине мира нефтяные котировки сегодня не выглядят такими уж высокими ни на 80, ни на 100 долларах за баррель.