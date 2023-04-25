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Облигационный портфель с ежемесячными выплатами: ВДО

25 Апреля 2023
Даниил Курицин

Продолжаем развивать тему с пассивным ежемесячным доходом. Ранее мы уже составляли портфели из корпоративных и валютных облигаций, а также из дивидендных акций. Сегодня мы сделаем портфель из высокодоходных облигаций, так называемых ВДО. Попробуем увеличить возможную прибыль за счет роста риска.

ВДО — высокодоходные облигаций, чей рейтинг, как правило, находится ниже А- по российским стандартам. Они отличаются высокой премией к ключевой ставке ЦБ, обычно более 5%. Премия обусловлена небольшим размером эмитентов, рискованной отраслью или нестабильным финансовым положением.

Ставка ЦБ пока сохраняется на уровне 7,5%. На фоне относительного геополитического затишья фондовый рынок начал активно расти, в том числе и сегмент ВДО. Доходности существенно снизились, поэтому стало сложнее собрать портфель и с более-менее качественными эмитентами.

Критерии отбора и примечания:

  1. Среднесрочные облигации с погашением или офертой до 2027 года включительно;

  2. Ставка купона от 13% годовых для высокого ежемесячного дохода

  3. Минимальный рейтинг эмитента — BB-, средний рейтинг — BBB.

  4. Высокая ликвидность, относительно сегмента. Ликвидность позволяет быстро продать или купить актив по рыночной цене. В текущей ситуации, сложно прогнозировать события, поэтому нужны возможность быстро продать активы в случае необходимости

  5. Адекватную диверсификацию по секторам в ВДО сделать сложно, так как много выпусков сосредоточено в трех отраслях: лизинг, строительство и МФО.

Портфель состоит из 9 выпусков. Для ВДО это даже маловато, так как высокий риск нужно диверсифицировать. Преобладают отрасли строительства и лизинга.

Лизинг в целом чувствует себя достаточно стабильно на фоне ситуации в экономике. Отобранные эмитенты: «Роделен» и «Аквилон» показывают положительную динамику результатов.

Среди застройщиков результаты разнятся. «Эталон», например, закончил 2022 год не очень хорошо, но остается финансово стабильным за счет низкой долговой нагрузки. «Апри» и «Страна» — растущие девелоперы, улучшили свои результаты в 2022 году.

Краткое описание и последние финансовые результаты компаний представлены в конце статьи.

Состав

Таблица с основными показателями портфеля и облигаций:

Облигация

ISIN

Погашение

Кол-во выплат в год

Купон, %

Доходность

Доля

Рейтинг

ХайТэк 1P1

RU000A106151

2026-03-26

4

15

15.81

15%

-

ЭталФин1

RU000A105VU7

2026-02-18

4

13.7

13.52

10%

A-

АквилонЛP2

RU000A1063Y8

2026-04-09

4

14.5

15.27

5%

ВВ

ЕвроТранс3

RU000A1061K1

2027-03-14

12

13.6

14.47

15%

A-

Страна 02

RU000A105YF2

2026-02-28

12

14.5

14.76

10%

BBB

Роделен1P4

RU000A105SK4

2025-07-25

12

14

14.25

15%

BBB

АБЗ-1 1Р03

RU000A105SX7

2026-01-29

4

14.25

14.24

10%

BBB

АПРИ Флай Плэнинг-002P

RU000A103N19

2025-09-02

4

13

17.54

5%

ВВ-

АО Т.Г.Шевченко-001Р-04

RU000A104ZU1

2026-07-23

4

17

12.51

15%

BB+

Портфель

12

14.56%

14.45%

100%

BBB

Средневзвешенная купонная доходность портфеля — 14,56%, доходность к погашению — 14,45%. Для сравнения максимальная процентная ставка по вкладу 10 крупнейших банков — 8%, а доходность предыдущего облигационного портфеля — 11,5%.

Выпуски «Хайтэка» и «Аквилона» пока еще размещаются, поэтому цена на вторичном рынке невысокая. Но, когда размещение закончится, доходности снизятся.

Предположим, инвестиции в этот портфель составят 300 тыс. руб. Тогда средний ежемесячный доход будет 3600 руб. График поступлений выглядит следующим образом:

График поступлений

За два года доход составит 90 тыс. руб. В 2025 году начинаются амортизации и погашения, график выплат будет скакать.

Портфель

Доходность ожидаемо больше, чем у предыдущего портфеля, но и рисков, соответственно, тоже.

ВДО достаточно волатильны и периодически эмитенты доходят до дефолта, поэтому инвестиции в такие облигации рекомендуются только людям с агрессивным риск-профилем.

Эмитенты

АО АПРИ «Флай Плэнинг» — это застройщик, который работает преимущественно в Челябинской области. В своем регионе компания занимает уверенные позиции. Чтобы расширить бизнес и диверсифицировать портфель проектов, АПРИ выходит в Екатеринбург и в ХМАО. Также планируется несколько проектов в Москве.

Апри

«Страна Девелопмент» — федеральный застройщик, который строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания работает с 2008 года. Земельный банк компании превышает 4 млн кв.м.

Страна

«ХайТэк» — российский системный интегратор, поставщик телекоммуникационных систем и вычислительного оборудования. Компания имеет существенный опыт построения телекоммуникационной инфраструктуры, комплексов обработки и хранения данных, систем аудио- и видеоконференцсвязи, контакт-центров, комплексных инфраструктурных решений

Хайтэк

«Роделен» — универсальная лизинговая компания, работающая на рынке лизинга с 2007 года и предоставляющая в лизинг телекоммуникационное оборудование, грузовой автотранспорт, легковой автотранспорт, спецтехнику, производственное оборудование, оборудование для коммунального хозяйства, торговое оборудование и недвижимость.

Роделен

«Евротранс» — это динамично развивающаяся топливная группа компаний, управляет сетью АЗК в Москве и Московской области под брендом «Трасса».

Евротранс

ETALON GROUP PLC занимается девелопментом жилой недвижимости. Преимущественно филиалы группы возводят недвижимые объекты, ориентированные на покупателей со средним уровнем дохода. В Санкт-Петербурге и Москве также строят жилье «комфорт» и «бизнес» класса. Разбор последней отчетности тут.

«Аквилон-Лизинг» является одной из ведущих универсальных лизинговых компаний и занимает прочные конкурентные позиции на всех сегментах рынка лизинговых услуг в Приволжском федеральном округе.

ОАО «Асфальтобетонный завод № 1» является крупнейшим в Северо-западном регионе России предприятием-производителем асфальтобетонных смесей. Доля рынка ОАО «АБЗ-1» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет около 25% от общего объема.

«АО им. Т. Г. Шевченко» — cельскохозяйственное предприятие, которое входит в агропромышленный холдинг «Группа компаний «Центр».

Тыс. руб.

Выручка

Прибыль

EBIT

Долг

Долг / EBIT

ROIC

2022

г/г, %

2022

г/г, %

2022

рост г/г, %

2022

г/г, %

2022

2022

Аквилон-Лизинг

134 287

25.2%

36 816

-16.2%

111 130

0.3%

530 570

-9.6%

4.8

15%

АБЗ-1

6 206 348

16.50%

324 757

3.40%

1 151 458

29.80%

4 884 339

-11.40%

4.2

14%

АО им. Т.Г. Шевченко

1 055 530

-20.7%

281 850

-49.4%

416 444

-38.2%

1 076 125

5.00%

2.6

12%

Теги: etln, облигации