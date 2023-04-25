Облигационный портфель с ежемесячными выплатами: ВДО

Продолжаем развивать тему с пассивным ежемесячным доходом. Ранее мы уже составляли портфели из корпоративных и валютных облигаций, а также из дивидендных акций. Сегодня мы сделаем портфель из высокодоходных облигаций, так называемых ВДО. Попробуем увеличить возможную прибыль за счет роста риска.

ВДО — высокодоходные облигаций, чей рейтинг, как правило, находится ниже А- по российским стандартам. Они отличаются высокой премией к ключевой ставке ЦБ, обычно более 5%. Премия обусловлена небольшим размером эмитентов, рискованной отраслью или нестабильным финансовым положением.

Ставка ЦБ пока сохраняется на уровне 7,5%. На фоне относительного геополитического затишья фондовый рынок начал активно расти, в том числе и сегмент ВДО. Доходности существенно снизились, поэтому стало сложнее собрать портфель и с более-менее качественными эмитентами.

Критерии отбора и примечания:

Среднесрочные облигации с погашением или офертой до 2027 года включительно; Ставка купона от 13% годовых для высокого ежемесячного дохода Минимальный рейтинг эмитента — BB-, средний рейтинг — BBB. Высокая ликвидность, относительно сегмента. Ликвидность позволяет быстро продать или купить актив по рыночной цене. В текущей ситуации, сложно прогнозировать события, поэтому нужны возможность быстро продать активы в случае необходимости Адекватную диверсификацию по секторам в ВДО сделать сложно, так как много выпусков сосредоточено в трех отраслях: лизинг, строительство и МФО.

Портфель состоит из 9 выпусков. Для ВДО это даже маловато, так как высокий риск нужно диверсифицировать. Преобладают отрасли строительства и лизинга.

Лизинг в целом чувствует себя достаточно стабильно на фоне ситуации в экономике. Отобранные эмитенты: «Роделен» и «Аквилон» показывают положительную динамику результатов.

Среди застройщиков результаты разнятся. «Эталон», например, закончил 2022 год не очень хорошо, но остается финансово стабильным за счет низкой долговой нагрузки. «Апри» и «Страна» — растущие девелоперы, улучшили свои результаты в 2022 году.

Краткое описание и последние финансовые результаты компаний представлены в конце статьи.

Таблица с основными показателями портфеля и облигаций:

Облигация ISIN Погашение Кол-во выплат в год Купон, % Доходность Доля Рейтинг ХайТэк 1P1 RU000A106151 2026-03-26 4 15 15.81 15% - ЭталФин1 RU000A105VU7 2026-02-18 4 13.7 13.52 10% A- АквилонЛP2 RU000A1063Y8 2026-04-09 4 14.5 15.27 5% ВВ ЕвроТранс3 RU000A1061K1 2027-03-14 12 13.6 14.47 15% A- Страна 02 RU000A105YF2 2026-02-28 12 14.5 14.76 10% BBB Роделен1P4 RU000A105SK4 2025-07-25 12 14 14.25 15% BBB АБЗ-1 1Р03 RU000A105SX7 2026-01-29 4 14.25 14.24 10% BBB АПРИ Флай Плэнинг-002P RU000A103N19 2025-09-02 4 13 17.54 5% ВВ- АО Т.Г.Шевченко-001Р-04 RU000A104ZU1 2026-07-23 4 17 12.51 15% BB+ Портфель 12 14.56% 14.45% 100% BBB

Средневзвешенная купонная доходность портфеля — 14,56%, доходность к погашению — 14,45%. Для сравнения максимальная процентная ставка по вкладу 10 крупнейших банков — 8%, а доходность предыдущего облигационного портфеля — 11,5%.

Выпуски «Хайтэка» и «Аквилона» пока еще размещаются, поэтому цена на вторичном рынке невысокая. Но, когда размещение закончится, доходности снизятся.

Предположим, инвестиции в этот портфель составят 300 тыс. руб. Тогда средний ежемесячный доход будет 3600 руб. График поступлений выглядит следующим образом:

За два года доход составит 90 тыс. руб. В 2025 году начинаются амортизации и погашения, график выплат будет скакать.

Доходность ожидаемо больше, чем у предыдущего портфеля, но и рисков, соответственно, тоже.

ВДО достаточно волатильны и периодически эмитенты доходят до дефолта, поэтому инвестиции в такие облигации рекомендуются только людям с агрессивным риск-профилем.

Эмитенты

АО АПРИ «Флай Плэнинг» — это застройщик, который работает преимущественно в Челябинской области. В своем регионе компания занимает уверенные позиции. Чтобы расширить бизнес и диверсифицировать портфель проектов, АПРИ выходит в Екатеринбург и в ХМАО. Также планируется несколько проектов в Москве.

«Страна Девелопмент» — федеральный застройщик, который строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания работает с 2008 года. Земельный банк компании превышает 4 млн кв.м.

«ХайТэк» — российский системный интегратор, поставщик телекоммуникационных систем и вычислительного оборудования. Компания имеет существенный опыт построения телекоммуникационной инфраструктуры, комплексов обработки и хранения данных, систем аудио- и видеоконференцсвязи, контакт-центров, комплексных инфраструктурных решений

«Роделен» — универсальная лизинговая компания, работающая на рынке лизинга с 2007 года и предоставляющая в лизинг телекоммуникационное оборудование, грузовой автотранспорт, легковой автотранспорт, спецтехнику, производственное оборудование, оборудование для коммунального хозяйства, торговое оборудование и недвижимость.

«Евротранс» — это динамично развивающаяся топливная группа компаний, управляет сетью АЗК в Москве и Московской области под брендом «Трасса».

ETALON GROUP PLC занимается девелопментом жилой недвижимости. Преимущественно филиалы группы возводят недвижимые объекты, ориентированные на покупателей со средним уровнем дохода. В Санкт-Петербурге и Москве также строят жилье «комфорт» и «бизнес» класса. Разбор последней отчетности тут.

«Аквилон-Лизинг» является одной из ведущих универсальных лизинговых компаний и занимает прочные конкурентные позиции на всех сегментах рынка лизинговых услуг в Приволжском федеральном округе.

ОАО «Асфальтобетонный завод № 1» является крупнейшим в Северо-западном регионе России предприятием-производителем асфальтобетонных смесей. Доля рынка ОАО «АБЗ-1» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет около 25% от общего объема.

«АО им. Т. Г. Шевченко» — cельскохозяйственное предприятие, которое входит в агропромышленный холдинг «Группа компаний «Центр».