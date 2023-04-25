Облигационный портфель с ежемесячными выплатами: ВДО
- 25 Апреля 2023
Продолжаем развивать тему с пассивным ежемесячным доходом. Ранее мы уже составляли портфели из корпоративных и валютных облигаций, а также из дивидендных акций. Сегодня мы сделаем портфель из высокодоходных облигаций, так называемых ВДО. Попробуем увеличить возможную прибыль за счет роста риска.
ВДО — высокодоходные облигаций, чей рейтинг, как правило, находится ниже А- по российским стандартам. Они отличаются высокой премией к ключевой ставке ЦБ, обычно более 5%. Премия обусловлена небольшим размером эмитентов, рискованной отраслью или нестабильным финансовым положением.
Ставка ЦБ пока сохраняется на уровне 7,5%. На фоне относительного геополитического затишья фондовый рынок начал активно расти, в том числе и сегмент ВДО. Доходности существенно снизились, поэтому стало сложнее собрать портфель и с более-менее качественными эмитентами.
Критерии отбора и примечания:
Среднесрочные облигации с погашением или офертой до 2027 года включительно;
Ставка купона от 13% годовых для высокого ежемесячного дохода
Минимальный рейтинг эмитента — BB-, средний рейтинг — BBB.
Высокая ликвидность, относительно сегмента. Ликвидность позволяет быстро продать или купить актив по рыночной цене. В текущей ситуации, сложно прогнозировать события, поэтому нужны возможность быстро продать активы в случае необходимости
Адекватную диверсификацию по секторам в ВДО сделать сложно, так как много выпусков сосредоточено в трех отраслях: лизинг, строительство и МФО.
Портфель состоит из 9 выпусков. Для ВДО это даже маловато, так как высокий риск нужно диверсифицировать. Преобладают отрасли строительства и лизинга.
Лизинг в целом чувствует себя достаточно стабильно на фоне ситуации в экономике. Отобранные эмитенты: «Роделен» и «Аквилон» показывают положительную динамику результатов.
Среди застройщиков результаты разнятся. «Эталон», например, закончил 2022 год не очень хорошо, но остается финансово стабильным за счет низкой долговой нагрузки. «Апри» и «Страна» — растущие девелоперы, улучшили свои результаты в 2022 году.
Краткое описание и последние финансовые результаты компаний представлены в конце статьи.
Таблица с основными показателями портфеля и облигаций:
Облигация
ISIN
Погашение
Кол-во выплат в год
Купон, %
Доходность
Доля
Рейтинг
ХайТэк 1P1
RU000A106151
2026-03-26
4
15
15.81
15%
-
ЭталФин1
RU000A105VU7
2026-02-18
4
13.7
13.52
10%
A-
АквилонЛP2
RU000A1063Y8
2026-04-09
4
14.5
15.27
5%
ВВ
ЕвроТранс3
RU000A1061K1
2027-03-14
12
13.6
14.47
15%
A-
Страна 02
RU000A105YF2
2026-02-28
12
14.5
14.76
10%
BBB
Роделен1P4
RU000A105SK4
2025-07-25
12
14
14.25
15%
BBB
АБЗ-1 1Р03
RU000A105SX7
2026-01-29
4
14.25
14.24
10%
BBB
АПРИ Флай Плэнинг-002P
RU000A103N19
2025-09-02
4
13
17.54
5%
ВВ-
АО Т.Г.Шевченко-001Р-04
RU000A104ZU1
2026-07-23
4
17
12.51
15%
BB+
Портфель
12
14.56%
14.45%
100%
BBB
Средневзвешенная купонная доходность портфеля — 14,56%, доходность к погашению — 14,45%. Для сравнения максимальная процентная ставка по вкладу 10 крупнейших банков — 8%, а доходность предыдущего облигационного портфеля — 11,5%.
Выпуски «Хайтэка» и «Аквилона» пока еще размещаются, поэтому цена на вторичном рынке невысокая. Но, когда размещение закончится, доходности снизятся.
Предположим, инвестиции в этот портфель составят 300 тыс. руб. Тогда средний ежемесячный доход будет 3600 руб. График поступлений выглядит следующим образом:
За два года доход составит 90 тыс. руб. В 2025 году начинаются амортизации и погашения, график выплат будет скакать.
Доходность ожидаемо больше, чем у предыдущего портфеля, но и рисков, соответственно, тоже.
ВДО достаточно волатильны и периодически эмитенты доходят до дефолта, поэтому инвестиции в такие облигации рекомендуются только людям с агрессивным риск-профилем.
Эмитенты
АО АПРИ «Флай Плэнинг» — это застройщик, который работает преимущественно в Челябинской области. В своем регионе компания занимает уверенные позиции. Чтобы расширить бизнес и диверсифицировать портфель проектов, АПРИ выходит в Екатеринбург и в ХМАО. Также планируется несколько проектов в Москве.
«Страна Девелопмент» — федеральный застройщик, который строит дома и торговые центры в Тюмени, Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. На рынке недвижимости компания работает с 2008 года. Земельный банк компании превышает 4 млн кв.м.
«ХайТэк» — российский системный интегратор, поставщик телекоммуникационных систем и вычислительного оборудования. Компания имеет существенный опыт построения телекоммуникационной инфраструктуры, комплексов обработки и хранения данных, систем аудио- и видеоконференцсвязи, контакт-центров, комплексных инфраструктурных решений
«Роделен» — универсальная лизинговая компания, работающая на рынке лизинга с 2007 года и предоставляющая в лизинг телекоммуникационное оборудование, грузовой автотранспорт, легковой автотранспорт, спецтехнику, производственное оборудование, оборудование для коммунального хозяйства, торговое оборудование и недвижимость.
«Евротранс» — это динамично развивающаяся топливная группа компаний, управляет сетью АЗК в Москве и Московской области под брендом «Трасса».
ETALON GROUP PLC занимается девелопментом жилой недвижимости. Преимущественно филиалы группы возводят недвижимые объекты, ориентированные на покупателей со средним уровнем дохода. В Санкт-Петербурге и Москве также строят жилье «комфорт» и «бизнес» класса. Разбор последней отчетности тут.
«Аквилон-Лизинг» является одной из ведущих универсальных лизинговых компаний и занимает прочные конкурентные позиции на всех сегментах рынка лизинговых услуг в Приволжском федеральном округе.
ОАО «Асфальтобетонный завод № 1» является крупнейшим в Северо-западном регионе России предприятием-производителем асфальтобетонных смесей. Доля рынка ОАО «АБЗ-1» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области составляет около 25% от общего объема.
«АО им. Т. Г. Шевченко» — cельскохозяйственное предприятие, которое входит в агропромышленный холдинг «Группа компаний «Центр».
Тыс. руб.
Выручка
Прибыль
EBIT
Долг
Долг / EBIT
ROIC
2022
г/г, %
2022
г/г, %
2022
рост г/г, %
2022
г/г, %
2022
2022
Аквилон-Лизинг
134 287
25.2%
36 816
-16.2%
111 130
0.3%
530 570
-9.6%
4.8
15%
АБЗ-1
6 206 348
16.50%
324 757
3.40%
1 151 458
29.80%
4 884 339
-11.40%
4.2
14%
АО им. Т.Г. Шевченко
1 055 530
-20.7%
281 850
-49.4%
416 444
-38.2%
1 076 125
5.00%
2.6
12%