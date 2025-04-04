Экономике ж…?

Чего нам ходить вокруг да около, давайте сразу поставим вопрос ребром: экономике России кранты? Или есть шанс? Я не знаю ответа, пока это просто рассуждения. Я не слежу за каждым сегментом экономики, но кое-что попадается на глаза, и ниже — несколько тезисов и ссылок, которые влияют на мое восприятие:

очень плохая ситуация в угольной промышленности: причина — введенные Китаем пошлины и резкое снижение закупок. В Кемеровской области угольные шахты просто останавливаются;

про металлургию: там ситуация еще не кризисная, но тенденция ниспадающая, в Челябинской области в зоне особого риска ЧМК с его большой задолженностью;

наверняка слышали про триллион убытков «Газпрома», что само по себе ожидаемо (бесхитростному сидению на трубе пришла труба), удивляет, скорее, инертность компании в борьбе с этим кризисом — все надеются, что как-то само рассосется (три года уже);

строительный бизнес пострадал от отмены льготных ипотек и высокой ставки, и здесь, видимо, пик кризиса еще впереди, когда застройщики останутся без оборотных средств;

в автобизнесе, который довольно адаптивен, наступает очередной кризис, продажи упали почти вдвое, а китайские марки как будто включили заднюю. И да, такое уже бывало, но раньше такие спады наступали в результате «черных лебедей» (начало СВО, начало пандемии, кризис 2008 года), а теперь как будто без явного повода;

о кризисе в сельском хозяйстве У производителей сельхозтехники такое же затоваривание, как у автодилеров;

кризис в образовании имеет долгую предысторию, но сейчас приобретает черты необратимости. Я понимаю, что образование имеет отложенный эффект на экономику, но сфера хорошо показывает истинные установки властей будущим поколениям. А они примерно такие: 9 классов, ПТУ, автомат держать научим.

в медицине начинаются бурления, которые доходят до нас скандалами с зарплатами:

скандалы с невыплатами зарплат начинаются и на «стройках века» типа трассы М-12;

странным кажется и массовое сокращения IT-сотрудников в рамках «примитивизации экономики». И уж совсем удивительны убытки «ВКонтакте», живущего в тепличных условиях;

в числе кризисных отраслей часто упоминают лесозаготовительную и рыбную, но тут сильно не вникал.

Это беглый обзор тех новостей, которые попадаются мне на глаза: думаю, инсайдеры каждой отрасли могут добавить что-то от себя. Народ пока спокоен, он морально закален и считает, что выкрутимся. Раньше ведь проносило. Хотя ситуация все же отличается от предыдущих лет.

Обычно в подобные кризисы пострадавшие бизнесы бегут в правительство и клянчат «до зарплаты», и государство щедро отгружает им кэш в виде вертолетных денег или каких-нибудь субсидий: мы видели это в исполнении нефтяников с их топливным демпфером, АВТОВАЗа с его льготными программами и компенсацией утильсбора, на примере застройщиков, угольщиков, металлургов и так далее. Экономика в целом после 2022 года была стабилизована закачкой огромных денег: в проекты дорожного строительства, в компенсации участникам СВО, высокие зарплатами ВПК и так далее.

Безупречная схема впрыскивания денег работает, но с оговоркой — пока есть, чего впрыскивать. В прежние времена спасали шальные углеводородные деньги, пополнявшие Фонд национального благосостояния, от которого осталось на одну получку — 3,4 трлн рублей (это меньше, чем дефицит бюджета только за два первых месяца 2025 года). Нефтяные доходы также падают, на что влияет и низкая цена нефти, и крепкий рубль, и сложности с логистикой. «Газпром» из курицы-несушки превратился в голодный рот, равно как осложнен экспорт других ништяков от металлов до удобрений. Проще говоря, традиционная модель тушения кризисов работает все хуже: воды не осталось, а голодных шлангов все больше. Отток финансов из гражданского сектора беспрецедентный для постсоветской России: 41% всего бюджета отведено под военные расходы и силовиков, а по итогам года доля может вырасти.

Да, есть варианты. Можно просто допечатывать деньги и заливать ими кризисные отрасли. Минус — более чем вероятная гиперинфляция, поскольку деньги не будут обеспечены товаром, а их изобилие создаст волну спроса и повод для резкого увеличения цен. Мне этот сценарий особенно понятен на примере автобизнеса. Сейчас ему нужно поднимать цены тысяч на 400 из-за выросших утильсборов, но ввиду кризиса неплатежеспособности происходит обратное — цены падают (и очень сильно). То есть высокий ключ работает. И если сейчас налить в экономику денег-фантиков, реализуется отложенный спрос и дилеры смогут задрать цены и с чистой совестью отыграть все, что недобрали за последние полгода. Близкую логику можно применить к другим отраслям. Печатный станок может дать краткосрочное облегчение, но через несколько месяцев мы очнемся в реальности 90-х, когда зарплаты росли каждый месяц, но это никого не радовало.

Второй вариант, о котором говорят все чаще — вклады. Их и так было много, а тут еще ключевая ставка высокая, так что за душой у сограждан накопилось этак 2-3 годовых бюджета России. Вопрос лишь в том, как их выманить у людей. Эксперты время от времени заигрывают с идеей изъятия вкладов (кипрский или советский сценарий), но многие сходятся во мнении, что столь жестких мер не потребуется. Тут сработает принцип лисы Алисы: покуда есть на свете дураки… Так, можно стимулировать переток этих денег в гособлигации или акции каких-то предприятий, и доморощенные инвесторы добровольно прикопают златишко на поле чудес под обещание мультимиллионных доходов. Слышал мнение, что удачная реализация этой схемы позволит содержать ВПК минимум несколько лет. Хотя, как я понимаю, перспективы экономики настолько невнятны, что финальный итог для вкладчиков злата в госкарманы будет такой же, как в постсоветское время.

Но два предыдущие варианты — это контролируемое падение. Есть также риск, что все пойдет совсем не по плану, например, начнется кризис неплатежей. Условно, заказчик А не платит исполнителю Б, тот не может расплатиться с партнером В, и все они дружно не платят своим банкам. Кризис из реального сектора перекидывается в банковский, люди паникуют, забирают вклады — короче, вы все это помните. Насколько вероятен этот сценарий — не знаю. На последнем съезде РСПП о проблеме говорили вслух. В ситуации, когда все должны всем, а денег нет, начинается хаос: выбивание долгов, бартер, преднамеренные банкротства, суматошная приватизация и так далее. Ну, то есть плюс-минус 90-е, помноженные на невозможность прибегнуть к помощи зарубежных инвесторов.

Даже если мы исключим третий вариант (а также четвертый, пятый, седьмой — сколько их?), первые два вряд ли будут хорошими. Независимые экономисты сейчас поделились на два лагеря: скептики считают крах экономики неизбежным, другие настаивают, что запас прочности еще есть. А я тут подумал, что сама постановка вопроса не очень верная. То есть крах экономики — это большая беда для страны, да. Но «не-крах» экономики — это тоже не гарантия хорошей жизни лично для меня или для вас. Грубо говоря, в рабовладельческом строе экономика тоже работает и краха нет, однако рабы все равно недовольны. Применительно к нашим реалиям можно представить, что экономика работает, просто инфляция 2000%, зарплату задерживают или платят продукцией, 60% страны за черной бедности. А в остальном все нормально: банки получают своё, «Газпром» тащат за уши, спасают АВТОВАЗ — короче, все функционирует. И эксперты в телевизоре настаивают, что краха не произошло, что даже верно.

Неизвестной является и глобальная экономика, от которой Россия зависела и будет зависеть. Если трамповская торговая война запустит глобальную рецессию, по России отрикошетит падение цен на энергоресурсы и сырье. Не очень понятна и ситуация с Китаем: Россия перенесла на него центр тяжести, но экономика КНР замедляется, да и отношения как будто стали прохладнее. Собственно, это российская сторона трубила о «безграничном партнерстве», а мы видим, что у китайского бизнеса свой взгляд.

Все это надолго. Мы сейчас набираем плохую (отрицательную) инерцию. Положительной инерции хватило лет на десять. Обратный путь, вероятно, будет длиннее. Даже если представить удачный исход переговоров с США, относительно быстрое снятие санкций и оживление экономики, накопленные проблемы потребуют кратного времени на их решение.

Мне ближе пример авторынка. Да, западные бренды могут когда-то вернуться в Россию, однако для людей это ничего не меняет: условная Toyota Camry будет стоить 5 млн, за которые вы можете купить ее и сейчас. Возврата к 2021 году в смысле цен, ассортимента, локализации не будет — не в ближайшие годы точно. И так по всем отраслям. Не забудем и упомянутое образование: его разрушение вкупе с негативной демографией приведет к появлению целого потерянного поколения и эту проблему никакими западными инвестициями не решить. Взятое в долг у времени платят десятилетиями.