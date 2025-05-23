Выбрал ли Американский доллар себе следующую жертву?

С самого начала года американский доллар ведет себя как веселый ребенок.

Обычно после такого затяжного падения американской валюты следовал мощный отскoк. Инвестoры, скупившие доллар по дешевке, чувствовали себя королями, все другие подсчитывали убытки. Но сейчас отскока ждать не приходится — об этом открыто говорят сами американцы.

Дело в том, что Дональд Трамп запустил целенаправленную программу по ослаблению доллара США. Она называется "Соглашение Мар-а-Лаго" — по аналoгии с "Сoглашением "Плаза" 1985 года. Ее суть — повышение всех тарифов на импорт и ослабление своей валюты, а цель — поддержка американских производителей.

Сама по себе эта политика не нова. В начале 1970-х доллар был резко ослаблен президентом Никсоном. В 1985-м то же самoе проделал Рейган. Происходило это за счет того, что американцы, используя административный и военный ресурс, выкручивали руки другим странам, заставляя их укреплять свою валюту. На этом фоне доллар падал, американские экспортеры богатели, экономика США переходила от рецессии к процветанию.

Сейчас, очевидно, роль бедолаги, чья валюта будет искусственно завышена, достанется Евросоюзу. Дорогой евро окончательно добьет и так умирающий европейский экспорт.

Так, значит, затея Трампа обречена на успех? Погодите, не все так просто.

Ведущие американские экономисты, в том числе нобелевские лауреаты, категорически не верят в его идею. И дело не только в том, что они поддерживают Демпартию и топят Трампа. Объективное состояние американской экономики очень сильно изменилось за последние 50 лет. Ее проблемы таковы, что просто игрой с финансовым инструментом их уже вряд ли можно решить.

Каждый раунд ослабления доллара сопровождался хищнической экспансией США на новые рынки. В 1970-е началось освоение их бизнесом Китая. В 1980-е было пущено под нож японское экономическое чудо. Ну а в 1991 году рухнул Советский Союз, и началось пиршество на его руинах — этих богатств Западу хватило вплоть до кризиса 2007-го.

Сейчас в дополнение к манипуляциям с долларом американскому бизнесу как воздух нужны новые огромные рынки. Но где их взять? Где та страна, которая позволит себя раздеть и выпотрошить?

Россия на это не подписывалась. Китай, как видим, жестко упирается. Азиатские союзники США — Япония и Южная Корея — тоже пытаются уклониться. Бразилия, Мексика и даже Канада — все против.

Остается опять-таки только Европа. Хотя и там многие страны, думается, предпочтут весело торговать с Россией и Китаем, чем жертвовать собой для спасения американцев. Но если ЕС сумеет не распасться, при этом полностью деиндустриализируется и откроет все рынки для США, это даст американцам шанс на спасение. Все будет как во времена Никсона, когда министр финансов Соединенных Штатов на голубом глазу заявлял европейцам: "Доллар — наша валюта, но ваша проблема".

Однако риски для американской экономики все равно остаются высокими.

Ослабление доллара — это виток инфляции, рост цен на импорт, вызванный пошлинами, следующий виток инфляции, понижение ставки ФРС, которого добивается Трамп, еще один виток. Вытерпит ли американский глубинный народ резкий рост цен на все? Ведь в США по умолчанию не существует социальной поддержки, которая заметно смягчала последствия шоковой терапии для бывшего СССР и соцстран.

По всем существенным показателям американская экономика заметно уступает себе самой образца 1970-80-х. Промпроизводство выведено за границу, зарплаты стагнируют десятилетиями. ВВП нереально раздут за счет финансового сектора и так называемых услуг. Долги — как государства, так и домохозяйств — превосходят всякое воображение.

Конечно, ослабление доллара позволяет снизить реальную стоимость госдолга (для этого оно и затевалось), однако уже сейчас расходы на его обслуживание становятся неподъемными. В августе потолок госдолга опять придется поднимать, а это, как ни крути, означает возможность дефолта.

Неслучайно агентство Moody на днях понизило кредитный рейтинг американской экономики — вслед за двумя другими крупнейшими агентствами. Теперь официально признано и всеми зафиксировано, что риск дефолта США ненулевой.

Инвесторы сбрасывают долларовые активы, американская валюта продолжает катиться под горку. Сумеет ли Трамп контролировать это движение или выйдет по-другому?

Владимир Путин предупреждал всех о наступающей эпохе валютных войн давным-давно. Сегодня все ведущие страны мира бьются за то, чтобы пройти между Сциллой и Харибдой — суметь удешевить свою валюту так, чтобы поддержать экспортеров и вместе с тем не слишком разогнать инфляцию. В глобализированной экономике сильная нацвалюта смерти подобна — мы еще увидим, к какому краху приведет ЕС дорогой евро, которому они сегодня так радуются.

Вступление в эту войну доллара обещает мировой кризис, который для многих станет возможностью. Вокруг США почти не осталось стран, готовых жертвовать собой ради их спасения. Так что если доллар навернется с горки и потеряет статус резервной валюты, плакать по нему никто не станет.