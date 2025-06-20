В Министерстве финансов озвучили самую сберегательно-инвестиционно активную группу россиян

Индекс сберегательно-инвестиционной активности россиян (ИСИАР) среди молодежи (18−34 года) выше, чем у более старших возрастных групп, отмечается в новой волне совместного исследования НИФИ Минфина России, ПСБ и Аналитического центра НАФИ. Результаты исследования презентовали в первый день ПМЭФ-2025.

Если средний ИСИАР по стране составляет 52,5 пункта из 100 возможных, то у молодежи он равен 60. Молодежь опережает другие возрастные группы практически по всем показателям — у них самый высокий рейтинг за счет позитивных оценoк будущих перспектив рынка, а также относительно низких барьеров и высокого уровня доверия к игрокам финансового рынка. При этом по уровню инвестиционной и сберегательной грамотности молодые люди лишь немногим отстают от возрастной группы 35−44 года.

Исследование ИСИАР проводилось по четырем направлениям. Субиндекс «Инвестиционная и сберегательная грамотность» немного вырос с 56,1 до 56,3 пункта (+0,2 п.п.) — это говорит о постепенном формировании базовых навыков обращения с накоплениями.

Показатель «Доверия населения к игрокам рынка сбережений и инвестиций» снизился с 48,2 до 47,1 пункта. Просело доверие к брокерским компаниям — с 21% до 13%, в то время как доверие к банкам уверенно растет с 70% до 81%, подтверждая их устойчивое положение в восприятии населения. Также растут патерналистские настроения — с 51% до 62%, то есть все больше россиян рассчитывают на участие государства в вопросах накоплений и инвестиций, что говорит о недоверии к самостоятельным решениям и потребности в гарантиях.

Субиндекс «Отсутствие барьеров» снизился за год с 54,7 до 48,4 пункта на фоне усиления ряда мифов и психологических препятствий. Особенно сдерживает менее обеспеченных и менее опытных граждан уверенность в том, что для инвестиций нужен большой капитал и специальное экономическое образование.

Наибольшую положительную динамику показал субиндекс «Перспективы развития рынка сбережений и инвестиций», который за год вырос с 55,2 до 58,1 пункта. Это свидетельствует о том, что россияне, несмотря на низкое доверие и высокие барьеры, все же надеются на позитивные изменения и рост возможностей для инвестирования в будущем. Доли позитивных оценок текущей ситуации и ожиданий на три месяца вперед выросли на 3 п. п. каждая — с 13% до 16%.

«Мы видим, что граждане позитивно оценивают перспективы развития российского финансового рынка — оценки существенно улучшились. Скорее всего, это связано с тем, что с начала 2024 в масс-медиа активно обсуждается государственная политика по развитию фондового рынка, запущена и продвигается ПДС, “на слуху” изменения в ИИС . Растет доверие к банкам, уменьшилась доля россиян, кто держит наличность дома. При этом остаются и серьезные вызовы — растет доля тех, кто сберегает по остаточному принципу, остается низким уровень инвестиционной грамотности, устойчивы мифы о наличии барьеров для регулярных вложений в российский фондовый рынок. Для развития финансовой культуры нужно активнее работать со взрослыми, экономически активными гражданами. В фокусе должна быть повестка, заточенная под их стремления и задачи. Именно поэтому крайне актуально вовлечение работодателей в просветительскую работу. Также необходимо активнее продвигать инструменты с налоговыми льготами или государственной поддержкой», — отметил врио директора НИФИ Минфина России (реализует проект «Моифинансы.рф») Глеб Покатович.

Вера Подгузова, старший вице-президент, директор по внешним связям ПСБ, так прокомментировала результаты исследования: «За пoследний год россияне стали ответственнее подходить к сбережениям: доля тех, кто совсем не откладывает средства, сократилась с 41% до 35%. Среди тех, кто ранее был безразличен к накоплениям, часть начала копить, что свидетельствует о небольшом положительном сдвиге к финансовой дисциплине. Количество россиян, хранящих деньги в “активных” формах — на вкладах под процент и в инвестициях — выросло с 23% до 27%, также сократился объем средств “под матрасом” — с 21% до 18%, а значит, что население стало нести меньше инфляционных рисков. Чуть более высокий совокупный индекс инвестиционно-сберегательной активности демонстрируют мужчины — 53 пункта против 52 пунктов у женщин, однако при этом женщины опережают мужчин по грамотности в этой области, что говорит о более аккуратном финансовом поведении и большем внимании к основным принципам накопления».