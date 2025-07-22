Почему вы всё ещё не инвестируете? Разбиваем мифы

«Сильные инвестиции. Прочные результаты.» c CONOMY TERMINAL

Инвестирование в ценные бумаги в России обрастает массой мифов, заблуждений и стереотипов. Многие до сих пор воспринимают фондовый рынок как что-то недоступное, рискованное и «не для простых людей». В реальности же ситуация куда интереснее и многограннее. Разберем самые распространенные мифы, которые мешают россиянам грамотно распоряжаться своими деньгами.

Миф 1: Инвестирование — это игра для богатых

Один из самых живучих стереотипов — будто инвестиции доступны только людям с солидным капиталом. Это было актуально в 1990‑е и начале 2000‑х, когда доступ к фондовому рынку был ограничен, а информация — недоступна. Сегодня открыть брокерский счет можно за 5 минут с телефона, а начать инвестировать — с суммы в 100 рублей. Появились ИИС (индивидуальные инвестиционные счета), льготные режимы и понятные приложения с обучающим контентом.

Да, миллионером с 500 рублей вы не станете, но даже малые суммы, инвестированные регулярно, создают «эффект сложного процента» и формируют полезную финансовую привычку.

Миф 2: Инвестировать — значит играть на бирже

Фразы вроде «вложился в акции — проиграл» или «это как казино» часто звучат от людей, которые путают инвестиции и спекуляции. Инвестирование — это долгосрочное вложение средств в активы, которые имеют потенциал роста. Оно опирается на фундаментальный анализ, понимание рисков и стратегию. А вот краткосрочные сделки с целью быстро заработать — это уже трейдинг. Трейдинг действительно может напоминать игру, но это совсем другая история.

Инвестиции — это не ставки на удачу, а расчет, дисциплина и терпение.

Миф 3: В России всё рухнет — нельзя вкладывать в отечественные активы

Недоверие к российскому фондовому рынку — наследие девяностых и кризисов 2008 и 2014 годов. Многие боятся, что «все украдут», рынок рухнет, а акции обесценятся. Однако за последние годы регулятор (Банк России) и инфраструктура сделали огромный шаг вперед: биржи работают стабильно, брокеры лицензированы, а информация стала прозрачнее.

Да, риски на российском рынке выше, чем, например, в США или ЕС, особенно с учетом геополитики. Но это не значит, что он обречен. Есть компании, которые платят стабильные дивиденды, демонстрируют рост даже в турбулентные годы и остаются привлекательными для инвесторов. Главное — понимать, куда вы вкладываете.

Миф 4: Лучше держать деньги в долларах «под подушкой»

Консервативность многих россиян толкает их на хранение сбережений в валюте — желательно наличными. Однако доллар, лежащий без дела, не работает. Его покупка может быть оправдана для хеджирования рисков, но в долгосрочной перспективе гораздо эффективнее вложить средства в инструменты, приносящие доход: дивидендные акции, облигации, ETF. Валюта — это не инвестиция, это средство расчета.

Кроме того, с учетом санкционного давления и ограничений на обращение иностранных активов, «подушка безопасности» в долларах может стать проблемной.

Миф 5: Без экономического образования на рынке делать нечего

Еще один миф — будто инвестировать могут только финансисты с опытом. Сегодня существует масса доступной информации: книги, подкасты, видеокурсы, аналитика брокеров. Грамотно разобраться в том, что такое акция, облигация, дивиденд или ETF — под силу любому человеку, умеющему читать и считать.

Инвестирование — не магия и не секретное знание. Это дисциплина, логика и системный подход. Даже с базовыми знаниями и минимальной суммой можно выстроить работающий инвестиционный портфель. Сделать это очень просто с CONOMY TERMINAL

Фондовый рынок России, несмотря на все свои особенности, давно перестал быть закрытым клубом для «своих». Инвестирование становится частью повседневной финансовой культуры. Главное — отбросить мифы, начать с малого и учиться на практике. Деньги, которые не работают, обесцениваются. А те, что вложены с умом, приносят не только доход, но и уверенность в завтрашнем дне