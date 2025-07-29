ЦБ вводит “звезды” для акций: инвесторам покажут новый ориентир

«Деньги должны работать. Мы знаем как.» Conomy Terminal

Банк России объявил о старте пилотного проекта по присвоению звездных рейтингов обыкновенным акциям российских компаний. Цель инициативы — предоставить инвесторам дополнительный ориентир при принятии инвестиционных решений в условиях ограниченного доступа к корпоративной информации.

Центробанк одобрил методологии двух кредитных рейтинговых агентств — «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) и «Национальное рейтинговое агентство» (НРА), которые будут осуществлять оценку акций. На основе анализа корпоративного управления, соблюдения законодательства, прозрачности компаний и защиты прав инвесторов агентства будут присваивать акциям звездный рейтинг и сопровождать его развернутыми аналитическими материалами.

По информации с сайта регулятора, новая система призвана дать независимую оценку справедливой стоимости компаний, особенно в условиях, когда эмитенты в силу санкционных ограничений были вынуждены сократить объем раскрываемой информации. В Банке России пояснили, что это — совершенно новый продукт для российского рынка, который будет полезен как для частных, так и для институциональных инвесторов.

На первом этапе рейтинги получат компании, входящие в программу по созданию акционерной стоимости. В данный момент в нее включены шесть эмитентов:

Московская биржа

«Эн+»

«ЭсЭфАй»

«Европлан»

МТС-банк

«Промомед»

После завершения 2025 года ЦБ планирует подвести итоги пилота и принять решение о дальнейшем использовании рейтингов в практике финансового регулирования.

Впервые о разработке звездной рейтинговой системы для акций сообщила в марте 2025 года глава департамента корпоративных отношений ЦБ Екатерина Абашеева. Тогда она сравнила новый продукт с американской системой Morningstar, которая с начала 1990-х годов присваивает звездные рейтинги акциям, биржевым и взаимным фондам. Российская инициатива призвана стать аналогом этой модели.

В отличие от традиционных кредитных рейтингов, звезды будут отражать не платежеспособность эмитента, а совокупную инвестиционную привлекательность и качество корпоративного управления. Ожидается, что со временем рыночная цена акций приблизится к той справедливой стоимости, которую заложат в рейтингах аналитики.

Эксперты отмечают, что в условиях ограниченного раскрытия информации, появление независимого профессионального мнения может сыграть важную роль. Как заявили аналитики Conomy, рейтинговые агентства, участвующие в проекте, имеют доступ к более полной информации о компаниях, чем брокеры, управляющие компании или банки. Это может дать рынку необходимый ориентир для оценки справедливой стоимости активов.

По словам Антона Шпунтова, начальника управления по работе с эмитентами акций Московской биржи, подобная система должна восприниматься инвесторами как одно из нескольких мнений, а не единственный ориентир. Он подчеркивает, что в условиях ограниченного раскрытия финансовой информации важно создавать новые инструменты доверия, даже если они пока далеки от идеала.

«Это попытка в нынешней ситуации дать рынку хоть какой-то ориентир. Конечно, идеальная модель — это открытые данные, прозрачность, достаточный объем капитала. Но пока эти условия недостижимы, нужно адаптироваться к существующим реалиям и внедрять полезные решения», — подчеркнул представитель торговой площадки.

Таким образом, инициатива ЦБ представляет собой важный шаг к повышению прозрачности фондового рынка в условиях санкционного давления и ограничений. Если пилотный проект окажется успешным, звездные рейтинги могут стать постоянным элементом инвестиционной инфраструктуры России.