Индекс Мосбиржи может вырасти более чем на 20% к концу года, — эксперты

Рост российского рынка ожидается на фоне предстоящей встречи президентов РФ и США на Аляске. Инвесторы учитывают потенциальное урегулирование украинского конфликта и, как результат, снятие геополитической напряженности.

Кроме того, часть инвесторов ожидает скорого снятия санкций и восстановления торговых отношений между Россией и США.

