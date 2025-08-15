Индекс Мосбиржи может вырасти более чем на 20% к концу года,
- 15 Августа 2025
Индекс Мосбиржи может вырасти более чем на 20% к концу года, — эксперты
Рост российского рынка ожидается на фоне предстоящей встречи президентов РФ и США на Аляске. Инвесторы учитывают потенциальное урегулирование украинского конфликта и, как результат, снятие геополитической напряженности.
Кроме того, часть инвесторов ожидает скорого снятия санкций и восстановления торговых отношений между Россией и США.
