  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  • --00%
  1. Главная
  2. Аналитика
  3. Статьи
  4. Индекс Мосбиржи может вырасти более чем на 20% к концу года,

Индекс Мосбиржи может вырасти более чем на 20% к концу года,

15 Августа 2025
Николай Лямин

Индекс Мосбиржи может вырасти более чем на 20% к концу года, эксперты

Рост российского рынка ожидается на фоне предстоящей встречи президентов РФ и США на Аляске. Инвесторы учитывают потенциальное урегулирование украинского конфликта и, как результат, снятие геополитической напряженности.

Кроме того, часть инвесторов ожидает скорого снятия санкций и восстановления торговых отношений между Россией и США.

«Инвестируй с умом — растите капитал вместе с нами!»

Теги: инвестиции