Длинные облигации с фиксированной доходностью — оптимальный выбор инвестора в 2026 году

Первая полноценная рабочая неделя 2026 года завершилась снижением индекса RGBI на 1,5 пункта — до отметки 117. Ключевыми причинами ослабления рынка стали неудачные аукционы Минфин России (объем размещений составил лишь 22 млрд руб. при привычном недельном ориентире около 110 млрд руб.), а также ускорение инфляции к 12 января до 6,27% против 5,59% по итогам 2025 года. Дополнительное давление на рынок оказало снижение индекса RGBI.

По нашей оценке, прошедшее снижение во многом носило эмоциональный характер. Более репрезентативную картину по инфляции дадут лишь месячные данные за январь. Мы не исключаем, что после краткосрочного всплеска в начале месяца, связанного с повышением тарифов и налогов, к его концу темпы роста цен могут вернуться в район 6%.

Наши базовые прогнозы на конец года остаются неизменными: ключевая ставка — около 12%, инфляция — порядка 4,8%. В этих условиях мы по-прежнему считаем длинные облигации с фиксированной ставкой наиболее привлекательной инвестиционной идеей на текущий год.

В ближайшие две недели рынок ОФЗ, вероятнее всего, останется без выраженных драйверов, при сохранении повышенного внимания инвесторов к недельной инфляционной статистике. Оживление интереса к государственным облигациям можно ожидать с началом февраля — по мере приближения очередного заседания регулятора.