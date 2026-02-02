Дивидендная история - один из важнейших драйверов для бумаг "Яндекса"

Наверное, долгосрочно восходящий тренд в акциях «Яндекса» продолжится, потому что на динамику влияет рост рентабельности очень большого количества разрозненных бизнес-единиц, которые вот под единой экосистемой спрятаны. Это и фудтех, и райдтех, и, прежде всего, сегмент поиска.

Растим капитал — шаг за шагом. CONOMY TERMINAL

Я бы сказал, что сегмент поиска впервые за долгое время не доминирует в структуре выручки Яндекса, а дополняет эту выручку вместе с другими бизнес-единицами. Это очень важный момент.

Кроме того, на динамику влияет начало дивидендной истории бумаг «Яндекса». После того, как произошла смена собственников, дивидендная история снова становится одним из важнейших драйверов для бумаги. И она будет влиять на динамику бумаги сейчас. Поэтому долгосрочно можно держать и накапливать такую бумагу в своем портфеле.