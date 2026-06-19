Криштиану, Лионель и Килиан: чей инвестиционный портфель круче?

Чемпионат мира набирает обороты, а кошельки главных звёзд турнира стремительно пополняются. Но если вы думаете, что всё их состояние уходит на яхты и особняки, — глубоко ошибаетесь. Рассказываем, куда вкладывают миллионы три самых успешных футболиста планеты.

Криштиану Роналду Первый в истории футбола игрок с состоянием за миллиард долларов. За последний год он заработал около $300 млн, и целых $65 млн из этой суммы поступили из сфер, далеких от футбольного поля. Его выбор пал на необычные активы: португальского производителя фарфора Vista Alegre Atlantis, бренд фитнес-трекеров WHOOP и, конечно, на волну технологий — нейросеть Perplexity AI.

Лионель Месси Аргентинец за год пополнил бюджет на $140 млн, причем лишь половина этой суммы — футбольные бонусы. Остальное — грамотные вложения. Лео делает ставку на коммерцию и инновации: он поддержал маркетплейс винтажных футболок AC Momento, стартап в сфере ИИ SuperAnnotate и даже мобильную игру Matchday, где футбол переплетается с тактикой.

Килиан Мбаппе Молодая звезда французского футбола пока скромнее по цифрам — около $95 млн в год, из которых четверть принесли рекламные контракты и инвестиции. Но его портфель выглядит очень современно: блокчейн-игра Sorare (коллекционные карточки спортсменов), немецкий производитель премиум-электроники Loewe и медицинский IT-стартап Alan.

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