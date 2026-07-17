Стоит ли покупать акции Сбера под дивиденды?

Сегодня — последний день, когда можно приобрести акции Сбера с правом на дивиденды. Несмотря на торги в выходные, расчеты по сделкам пройдут уже на следующей неделе, а закрытие реестра состоится в понедельник. В этот же день инвесторы увидят традиционный дивидендный гэп.

Однако рассчитывать на его быстрое закрытие сейчас не стоит.

Главная причина — общая ситуация на рынке. Российские акции остаются под давлением, а доходности ОФЗ превышают 16,5% годовых. В таких условиях крупным инвесторам гораздо проще выбрать государственные облигации с высокой практически безрисковой доходностью, чем покупать акции с более высоким уровнем риска.

Если оценивать акции Сбера через соотношение дивидендной доходности и текущих ставок по ОФЗ, их справедливая стоимость выглядит заметно ниже текущих уровней — около 220–225 рублей против рыночной цены около 280 рублей.

Чтобы акции выглядели конкурентоспособно относительно облигаций, будущая дивидендная доходность должна находиться в диапазоне 17–18%. При ожидаемом дивиденде около 40 рублей за 2026 год это соответствует цене примерно 222 рубля за акцию.

Сейчас инвесторам стоит задать себе три вопроса:

Какой тренд на рынке? — Пока нисходящий.

Какой тренд у самих акций Сбера? — Также нисходящий.

Что предлагают ОФЗ? — Более 16,5% годовых при значительно меньшем риске.

Пока эти факторы не изменятся, ожидать быстрого восстановления после дивидендного гэпа сложно. Для возвращения спроса на акции потребуется либо приток новой ликвидности, либо сильный фундаментальный драйвер.

Статистика также говорит о том, что закрытие гэпа может занять продолжительное время. После дивидендных выплат 2024 года Сберу потребовалось 158 дней, а в 2014 году восстановление заняло 355 дней. Поэтому покупка акций исключительно ради дивидендов в текущей рыночной ситуации выглядит далеко не самой очевидной инвестиционной идеей.