Взгляд со стороны: потенциал O`KEY Group S.A. (OKEY) от УК «ДоходЪ»

В рубрике «Взгляд со стороны» мы будем размещать прогнозы сторонних компаний по эмитентам, торгующимся на Московской бирже.

Управляющая компания «ДОХОДЪ» одна из крупнейших компаний на рынке управления активами и коллективных инвестиций. Сегодня рассмотрим их прогноз по O`Key Group S.A.

Ритейлер O`Key Group S.A. вывел на Московскую биржу свои глобальные депозитарные расписки (GDR) с декабря 2020 года. Бумаги включены в котировальный список первого уровня, все операции осуществляются в рублях. На Лондонской фондовой бирже компания присутствует с 2010 года.

Группа компаний «О`КЕЙ» является крупнейшей сетью розничной торговли, которая начала свою работу в 2002 году. С 2015 года увеличился акцент и на онлайн торговлю, которая осуществляется через собственные сервисы, так же СберМаркет и iGooods. Последние год сеть сосредоточилась на увеличении эффективности работы имеющихся гипермаркетов и развивает магазины дискаунтеры европейского типа - «DA!».

За 9 месяцев 2020 года чистая розничная выручка компании за счет увеличения сети дискаунтеров увеличилась на 5,8% по отношению к аналогичному периоду 2019 г. и составила 123,8 млрд рублей. Из которых выручка гипермаркетов 105,0 млрд рублей, дискаунтеров - 18,8 млрд рублей.

Финансовая отчетность за первое полугодие 2020 года показала убыток в размере 0,9 млрд руб.

Долговая нагрузка О’КЕЙ находится на высоком уровне. Чистый долг Группы по состоянию на 30 июня 2020 года составил 56,7 млрд руб. При этом соотношение чистый долг/EBITDA составило 3,7x.

Если говорить о дивидендах, то у компании нет четкой политики и условия могут меняться в зависимости от ситуации на рынке и определяется Советом директоров.

Основные доли принадлежат основателям компании — Троицкий и Коржев владеют 44,8% акций через компанию Nisemax Co Ltd., Волчек владеет 29,5% акций через компанию GSU Ltd. 25,7% составляет Free float.

Оценки и мультипликаторы

O`Key Group S.A., по мнению компании «ДОХОДЪ», на данный момент дана справедливо. DCF-потенциал на 22.12.2020 составлял 16.2%, что подразумевает целевую цену в 73,8 рубля.

С полным прогнозом вы можете познакомиться по ссылке: https://www.dohod.ru/analytic/research/corporat/ritejler-okey-vyishel-na-moskovskuyu-birzhu